Jefferies hebt Apple auf 'Hold' - Ziel 167,88 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat Apple von "Underperform" auf "Hold" hochgestuft, das Kursziel aber von 202,33 auf 167,88 US-Dollar gesenkt. Das Tech-Unternehmen werde 2025 bis 2027 wohl weniger iPhones ausliefern als bisher von ihm erwartet, schrieb Analyst Edison Lee in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Für das Jahr 2028 und danach senkte der Experte zudem die Schätzungen für die mit Künstlicher Intelligenz erzielten Umsätze. Sollte Apple nicht wie von ihm angenommen von US-Importzöllen ausgenommen werden, dann sinke der faire Wert auf Basis des diskontierten Cashflows auf etwa 150 Dollar je Aktie. Die Hochstufung auf "Hold" begründete Lee mit dem jüngsten Kursrutsch./bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2025 / 01:18 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2025 / 01:18 / ET