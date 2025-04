Volkswagen-Konzern startet mit Verkaufsplus ins neue Jahr - Elektroplus

AsiaConnect schrieb 27.03.25, 08:54

Wenn der grösste Donald aller Zeiten so weiter macht könnte man ruhig auch mal darüber nachdenken den grossen Ami Buden wie Meta,Microsoft,Google etc etc nen Tarif reinzudrücken die auf parasitäre Art und Weise unsere bezahlte Infrastruktur für Ihre Daten nutzen. Der Donald brauchts auf die harte Tour... also dann bitte.

Am besten wie die Kanadier alle Ami Produkte aus den Regalen entsorgen....