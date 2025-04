Essener Familienunternehmen stellt mit Rekord-Investitionen 2025 Weichen für die Zukunft (FOTO)

Essen (ots) - DEICHMANN hat das Jahr 2024 mit einem Rekordumsatz von rund 8,7

Milliarden Euro erfolgreich abgeschlossen. Trotz eines schwierigen Marktumfeldes

hat sich Europas größter Schuheinzelhändler weiterhin gut entwickelt und blickt

nach Abschluss seines Jubiläumsjahres anlässlich des 111.

Unternehmensgeburtstags optimistisch in die Zukunft. 2025 fließen Investitionen

in Rekordhöhe in die weitere Modernisierung des starken Filialnetzes, den

IT-Bereich und die Logistik sowie in einen hochmodernen Firmencampus am

Hauptsitz des Traditionsunternehmens in Essen.



"Unser Firmenjubiläum im vergangenen Jahr markiert für uns über ein Jahrhundert

kontinuierlicher Weiterentwicklung und Erfolg. Dies stimmt uns trotz aller

schwierigen Rahmenbedingungen weiter optimistisch für die Zukunft", betont

Heinrich Deichmann, Vorsitzender des Verwaltungsrates der DEICHMANN SE. "Unser

Leistungsversprechen lautet: Wir bieten aktuelle Schuhmode und Markenqualität in

modernen Geschäften und Onlineshops mit freundlicher Bedienung zum bestmöglichen

Preis für die ganze Familie. Das macht uns als DEICHMANN aus. Das ist unser

Alleinstellungsmerkmal und der Grund für unseren Erfolg - gerade in

wirtschaftlich angespannten Zeiten und in allen Ländern, in denen wir tätig

sind. Bei allem, was wir tun, soll dieses Versprechen im Fokus stehen."





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu adidas AG! Long 169,10€ 1,58 × 10,93 Zum Produkt Short 201,60€ 1,85 × 10,88 Zum Produkt