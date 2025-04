Diese Aktie könnte drei Mal mehr Gewinn abwerfen

Laut einer aktuellen Analyse von FactSet dürfte der Finanzsektor im 1. Quartal ein Gewinnwachstum von 2,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr erzielen. Besonders dynamisch entwickeln sich dabei die Sparten Verbraucherkredite, Kapitalmärkte, Banken und Finanzdienstleistungen. Freitag kommen die ersten Zahlen von prominenten Vertretern wie JPMorgan Chase, Morgan Stanley und Wells Fargo.

Mit einem erwarteten Plus von 23 Prozent liefert die Verbraucherkreditbranche laut FactSet das stärkste Gewinnwachstum innerhalb des Sektors. Drei von vier Unternehmen in dieser Sparte dürften ein zweistelliges Wachstum beim Gewinn je Aktie melden. Besonders sticht Discover Financial Services heraus – der Gewinn je Aktie dürfte sich von 1,10 auf 3,37 US-Dollar verdreifachen.