China wird klein gehalten – Handelskrieg

Übergeordnet hält sich der chinesische Index CSI 300 noch in einem seit 2016 bestehenden Aufwärtstrend auf, die Kursspitzen haben in den letzten Jahren jedoch sichtlich abgenommen und zeugen von wirtschaftlicher Schwäche, obwohl China die zweitstärkste Wirtschaftsmacht dieser Erde ist. Den nun durch US-Präsident Donald Trump angezettelten Handelskrieg könnte bei einer weiteren Verschärfung auch den hiesigen Aktienmarkt schaden und das Barometer entsprechend zu Fall bringen. Auf solch eine Situation sollte man unter den aktuellen Umständen definitiv vorbereitet sein.

Sollte die Schwächephase bei dem CSI 300 Index weiter anhalten und das Barometer seinen seit 2016 bestehenden Aufwärtstrend durch einen Kursrutsch unter 3.108 Punkte verlassen, würde sich das Chartbild mittel- bis langfristig eintrüben und in der Folge Verluste auf 2.935 und darunter 2.821 Punkte verursachen. Entsprechend einer solchen Entwicklung könnte ein Short-Investment hierauf in Erwägung gezogen werden. Auf der Oberseite bildet der Bereich um 3.703 Punkten zunächst einmal eine starke Barriere, erst oberhalb dieser dürften die Oktoberhochs aus 2024 bei 4.450 Punkten angesteuert werden. Für einen echten Befreiungsschlag hat das Reich der Mitte jedoch seine Hausaufgaben noch nicht gemacht, noch immer schwelt in dem Land eine potenzielle Immobilienkrise und auch der Konsum lässt zu wünschen übrig.

CSI 300 Index (Monatschart in Punkten) Tendenz:

Fazit: Der Bereich bis zur unteren Aufwärtstrendkanalbegrenzung bei 3.100 Zählern ist vorläufig noch als neutral zu bewerten, erst darunter dürften sich längerfristige Abschläge auf 2.935 und darunter 2.821 Punkte in dem CSI 300 Index bemerkbar machen. Hierauf könnte ein Short-Investment abgeschlossen werden. Eine Verlustbegrenzung sollte wegen der anhaltend hohen Volatilität vorläufig das Niveau von 3.450 Punkten nicht unterschreiten. Besonders der Anlagehorizont ist für langfristige Anleger interessant.

