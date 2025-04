KfW IPEX-Bank setzt Erfolgskurs fort

Frankfurt am Main (ots) - Das Geschäftsjahr 2024 war für die KfW IPEX-Bank

erneut ein großartiges Jahr - und das in unmittelbarer Folge des Rekordjahres

2023. Neuzusagen in Höhe von 23,9 Mrd. EUR untermauern dies eindrücklich. Davon

entfielen 22,4 Mrd. EUR auf das originäre Kreditgeschäft und 1,5 Mrd. EUR auf

Mittel zur Refinanzierung von Banken aus den CIRR-Programmen.



"Unser globales Team hat es 2024 geschafft, nahtlos an unsere sehr gute Leistung

im Geschäftsjahr 2023 anzuknüpfen", so Belgin Rudack, CEO der KfW IPEX-Bank.

"Von dieser Performance profitieren viele heimische Kunden, indem sie

Produktionskapazitäten erhalten und ausbauen sowie neue Absatzmärkte erschließen

und so Beschäftigung in Deutschland sichern können. Das ist mit Blick auf die

aktuellen geopolitischen Herausforderungen auch für die Zukunft eine zentrale

Aufgabe unserer Bank."





Das Kreditvolumen des Geschäftsfeldes Export- und Projektfinanzierung belief

sich zum Jahresende 2024 auf 85,4 Mrd. EUR (Vorjahr 78 Mrd. EUR). Mit einem

Beitrag zum Konzernergebnis der KfW in Höhe von 611 Mio. EUR bleibt die KfW

IPEX-Bank auch im zurückliegenden Geschäftsjahr ein wesentlicher Ertragsbringer

innerhalb der KfW Bankengruppe.



Deutsche und europäische Wirtschaft stärken. Weltweit.



Damit hat die KfW IPEX-Bank in einem noch immer stark durch Herausforderungen

geprägten Marktumfeld einen herausragenden Beitrag zur Unterstützung der

deutschen und europäischen Wirtschaft geleistet. Sie unterstützte heimische

Unternehmen durch gezielte Finanzierungen für nachhaltige und

zukunftsorientierte Projekte, um innovative Technologien zu entwickeln und neue

Märkte zu erschließen. Gerade Finanzierungen von Projekten der Energiewende

sowie für Projekte der digitalen Infrastruktur und in Zukunftstechnologien waren

im zurückliegenden Geschäftsjahr stark nachgefragt. So leistete die KfW

IPEX-Bank wichtige Beiträge, um insbesondere die langfristigen globalen

Herausforderungen zu überwinden und die heimische Wirtschaft im globalen

Wettbewerb nachhaltig zu stärken.



Ausblick 2025: Chance ergreifen



Die globale Dynamik wird uns im Jahr 2025 weiterhin begleiten. Wir sehen dies

als Chance und werden unsere deutschen und internationalen Kunden bei ihren

Herausforderungen bestmöglich unterstützen. Unser Fokus liegt dabei vor allem

auf der Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen und europäischen

Wirtschaft. Dazu gehört auch in Zukunft die Unterstützung mit nachhaltigen,

resilienten und innovativen Finanzierungslösungen, um lokale Wertschöpfung zu

erhöhen und gleichzeitig aber auch die deutsche und europäische Wirtschaft auf

den Weltmärkten handlungsfähig zu machen. Wir engagieren uns für die

Finanzierung von Projekten, die den ökologischen Wandel vorantreiben und

langfristig Werte schaffen - für heimische Unternehmen, die Umwelt und kommende

Generationen.



Weitere Zahlen zum Geschäftsjahr 2024 sowie den gesamten Geschäftsbericht 2024

der KfW IPEX-Bank finden Sie unter: Geschäftsbericht KfW IPEX-Bank

(https://www.kfw-ipex-bank.de/%C3%9Cber-uns/Gesch%C3%A4ftsbericht-2024/)



Pressekontakt:



Philipp Kielbassa

E-Mail: mailto:philipp.kielbassa@kfw.de

Tel.: +49 69 7431-6431

http://www.kfw-ipex-bank.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/69662/6009257

OTS: KfW IPEX-Bank