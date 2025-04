Durchbruch in der Therapie von Rückenmarksverletzungen?

Das biopharmazeutische Unternehmen NurExone Biologic Inc. (WKN: A3DNSU; ISIN: CA67059R1091) ist führend in der Entwicklung exosomenbasierter Therapien. Unter anderem für bislang unheilbare Erkrankungen wie akute Rückenmarksverletzungen. Jetzt hat NurExone neue präklinische Studienergebnisse veröffentlicht, die einen bedeutenden Schritt in Richtung klinischer Studien und potenzieller Arzneimittelzulassung darstellen. Die Exosomen-Therapie ExoPTEN zeigte in Tierversuchen eine verbesserte Durchblutung und eine gesteigerte motorische Erholung nach Rückenmarksverletzungen.

Frühere Untersuchungen haben bereits bestätigt, dass ExoPTEN die motorischen Funktionen bei verletzten Laborratten erheblich verbessert. In der neuesten Studie, die im März 2025 veröffentlicht wurde, konnte nun auch eine Erweiterung der Blutgefäße an der verletzten Stelle beobachtet werden. Zwei verschiedene Dosierungsmethoden wurden getestet: eine einmalige hohe Dosis am Operationstag und eine niedrigere Dosis über fünf Tage. Beide Varianten führten zu einer signifikanten Verbesserung gegenüber der Kontrollgruppe, sowohl in Bezug auf die Durchblutung als auch auf die motorische Erholung, gemessen mit der modifizierten Basso, Beattie und Bresnahan-Skala (BBB).

Diese Kombination aus verbesserter Durchblutung und regenerativer Wirkung könnte einen Wendepunkt in der Behandlung akuter Rückenmarksverletzungen bedeuten.

ExoPTEN auf dem Weg zur klinischen Erprobung

Die aktuellen Ergebnisse unterstützen die strategischen Zulassungsschritte von NurExone. Denn das Unternehmen bereitet die Einreichung eines Investigational New Drug (IND)-Antrags vor, um klinische Studien am Menschen zu starten.

Ein bedeutender Vorteil: ExoPTEN wurde bereits von der US-amerikanischen FDA sowie der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) als Orphan Drug für seltene Erkrankungen anerkannt. Dies bringt regulatorische und finanzielle Vorteile, darunter Steuererleichterungen und Marktexklusivität. Mit diesen Fortschritten unterstreicht NurExone seine Rolle als Innovator in der Exosomen-Therapie und arbeitet gezielt daran, ExoPTEN in die klinische Praxis zu überführen.

