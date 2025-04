BERNSTEIN RESEARCH stuft ASTRAZENECA auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Astrazeneca von 19000 auf 17200 Pence gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Outperform" belassen. Die Bewertungen im Pharmasektor seien jüngst allgemein gefallen, schrieb Analyst Justin Smith in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Hinzu kämen ungünstige Wechselkurseffekte für den Pharmakonzern. Mit dem Nicht-Krebs-Geschäft sei aber positives Überraschungspotenzial beim Umsatz verbunden./bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2025 / 16:20 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2025 / 04:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,17 % und einem Kurs von 113,9EUR auf Tradegate (09. April 2025, 11:45 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Justin Smith

Analysiertes Unternehmen: ASTRAZENECA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 172

Kursziel alt: 190

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m