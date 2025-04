PSI Software: Wieder Wachstum 2025

Nach Darstellung des Analysten Thorsten Renner von GSC Research hat die PSI Software AG im Geschäftsjahr 2024 (per 31.12.) einen Umsatzrückgang um 3,4 Prozent auf 260,8 Mio. Euro verbucht, während sich der Jahresüberschuss deutlich auf minus 21,7 Mio. Euro reduzierte. In der Folge senkt der Analyst das Kursziel, bestätigt aber das positive Rating.



Nach Analystenaussage habe das Unternehmen zwei schwierige Jahre hinter sich. Nach den schon großen Herausforderungen im Geschäftsjahr 2023 sei 2024 ein Cyberangriff hinzugekommen. Zudem befinde sich das Unternehmen derzeit noch in einer Transformationsphase. Im Hinblick auf die Cyberattacke sei aber wieder eine Normalisierung der operativen Geschäftstätigkeit eingetreten. Für 2025 sehe der Analyst daher wieder ein rund 10-prozentiges Umsatzwachstum. Die Transformation zu einem Cloud- und Software-as-a-Service-Anbieter verursache in der Anfangsphase noch höhere Kosten. Die Gesellschaft müsse in Produkte, Technologie, Cloud-Kapazitäten und Partnerschaften investieren. In der Folge senkt der Analyst das Kursziel auf 27,50 Euro (zuvor: 30,00 Euro), erneuert aber das Rating „Kaufen“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 09.04.2025, 11:50 Uhr)



Die PSI AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,89 % und einem Kurs von 22,60EUR auf Tradegate (09. April 2025, 10:53 Uhr) gehandelt.



Rating: Kauf

Analyst: Thorsten Renner

Kursziel: 27,50 EUR