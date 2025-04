Optimismus der börsennotierten Unternehmen in Deutschland sinkt (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Frankfurt am Main (ots) - SAFE-Index zur Manager-Stimmung zeigt Unsicherheit undgetrübte ErwartungenNach drei Monaten mit deutlichem Anstieg ist der SAFE-Index zur Manager-Stimmung(https://safe-frankfurt.de/de/forschung/safe-index.html) von +1,09 auf +0,61gefallen. Er liegt zwar immer noch über dem Wert von Februar (-0,01), zeigtaber, dass der Optimismus vom Jahresbeginn schwindet. Gründe sind die schwacheNachfrage und hohe Unsicherheit über die wirtschaftlichen Entwicklungen."Die Unsicherheit in Bezug auf die US-Handelspolitik, einschließlich der Zölle,hat zu vorsichtigeren Aussagen von Unternehmensverantwortlichen geführt", sagtFlorian Heider (https://safe-frankfurt.de/de/ueber-safe/organisation/vorstand/florian-heider.html) , Wissenschaftlicher Direktor des Leibniz-Instituts fürFinanzmarktforschung SAFE, "Das spiegelt der Sentiment Index durch die Mäßigungdes Optimismus wider und ist wahrscheinlich eine Folge der wachsenden Vorsichtunter den Führungskräften." Besonders auffällig ist der Rückgang bei denAnalystenkonferenzen, die von +2,49 auf +1,97 sanken. Bei Finanzberichten warder Rückgang geringer, von -0,79 auf -1,03. Analystenkonferenzen enthalten inder Regel mehr zukunftsorientierte Informationen als Finanzberichte, die eherrückblickend sind. Der stärkere Rückgang des Optimismus der Manager:innen aufden Analystenkonferenzen deutet also darauf hin, dass sich insbesondere dieErwartungen für 2025 abgeschwächt haben.Die derzeitige Unklarheit zeigt sich auch in den Aussagen der Führungskräfte.Eine Führungskraft erklärt: "[...] unser geografischer Fußabdruck, der sehrstark auf wachstumsstarke Regionen und solche Regionen ausgerichtet ist, diederzeit nicht so stark von Handelsbarrieren betroffen sind, insbesondere durchdie neue Handelspolitik der [US-]Regierung." Der Vorstandsvorsitzende einesanderen Unternehmens hingegen kommentiert: "Wir sind mit einer schwachenNachfrage in Europa, steigenden Handelsbarrieren, schwierigen industriellenRahmenbedingungen auf unserem Heimatmarkt und einem harten Preiswettbewerb,insbesondere in China, konfrontiert."Die Aussichten haben sich aufgrund negativer Einflüsse, schwächerer Nachfragenach Produkten und Dienstleistungen und großer Unsicherheit (z.B. in Bezug aufHandelsschranken) eingetrübt. Eine detailliertere Analyse zu Handelsspannungenund Zolltaktiken gibt es im SAFE Finance Blog (https://safe-frankfurt.de/de/aktuelles/safe-finance-blog/details/trade-tensions-and-tariff-tactics-insights-from-publicly-listed-german-companies.html) .Veränderung des Tonfalls spiegelt externen Druck wider