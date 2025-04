Coface Kongress am 15.05.2025 (FOTO)

Mainz (ots) - Der Kreditversicherer Coface lädt am 15. Mai 2025 in Mainz zum 18.

Coface Kongress, einer führenden Veranstaltung für Risikomanagement in

Deutschland, ein. Die hybride Konferenz richtet sich an Finanzierungs- und

Risikoexperten, Entscheider und Exportverantwortliche mittlerer und großer

Unternehmen, Journalisten und Vertreter von Verbänden und Kreditinstituten. Die

Keynote spricht der führende Wirtschaftsphilosoph und Bestseller-Autor Anders

Indset. Die Teilnahme am Livestream und vor Ort ist kostenfrei.



Der Coface Kongress steht 2025 unter dem Motto "Expect the unexpected - Risiken

managen in Zeiten von Chaos und Neuordnung" und wird am Donnerstag, den 15. Mai

2025, live aus dem Alten Postlager in Mainz übertragen. Beginn: 10:00 Uhr.





