Aktien – wie man im Crash agiert

Dazu ein paar Gedanken zum Markt von Daniel:

Liebe Abonnenten,

Rückfahrt vom Börsentag in München und selten war es so gerammelt voll in den Vortragsräumen. Meinen eigenen Vortrag – geplant am Dienstag – habe ich zu 95% beiseite gepackt und – improvisiert. Genau das was wir jetzt am Aktienmarkt tun müssen, aber das haben wir 2020 mit und für Euch getan und das machen wir jetzt wieder. Wir versuchen mal etwas einzuordnen und Euch ein paar Leitplanken zu geben. Denn wir können die Märkte nach unten nicht aufhalten. Aber – wir können den hoffentlich bestmöglichen Service liefern und Euch da durch führen. Deshalb – 10 Punkte, die etwas Orientierung bieten sollen:

1) Zum Thema Sentiments ist viel gesagt. VIX – Closing am Freitag höchster Stand seit April 2020. Darf man Panik nennen. Ebenso der fear & Greed bei 4 – nur bei Corona am Peak der Panik waren wir einmal bei 1.

2) Aktien als Beispiele helfen oft. Eine Auswahl: Delta Airlines – minus 50% vom 4.2 – 4.4

Caterpillar 389 auf 262 in Euro seit Januar.

LuluLemon – 402 auf 213 von 31.1 bis 4.4

Robinhood – 63 auf 31 seit Anfang Februar

Goldman Sachs – 645 auf 428 seit Mitte Februar

Wir haben bewusst mal paar andere Aktien genommen abseits der großen Techs, die jeder selbst ohnehin gut kennt