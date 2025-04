Zum achten Mal in Folge vertrauenswürdigster Händler Deutschlands (FOTO)

Hamburg (ots) -



- EDEKA erneut auf Platz 1 im Handel

- Verbraucher:innen schätzen Qualität, Vielfalt und attraktive Preise

- 25. Jubiläum: "Trusted Brand" unterstreicht Bedeutung von Vertrauen



Vertrauen, das bleibt: Bereits zum achten Mal in Folge wurde EDEKA zur

vertrauenswürdigsten Marke im deutschen Einzelhandel gekürt. Das geht aus der

aktuellen Studie "Trusted Brand 2025" des Magazins "Reader's Digest" hervor.

4.000 Verbraucher:innen nannten ohne Vorgaben ihre vertrauenswürdigste Marke -

aus über 2.500 genannten Marken setzte sich EDEKA in der Kategorie

"Handelsunternehmen" an die Spitze. Die Auszeichnung spiegelt das Vertrauen der

Verbraucher:innen wider und honoriert damit einmal mehr den Einsatz der

selbstständigen Kaufleute im EDEKA-Verbund.





"Diese Auszeichnung ist eine große Anerkennung für unsere selbstständigen

Kaufleute und ihre Teams, die jeden Tag Einkaufserlebnisse auf höchstem Niveau

bieten", so Markus Mosa, Vorstandsvorsitzender der EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co.

KG. "Das Vertrauen der Verbraucherinnen und Verbraucher bestätigt uns in unserem

Anspruch, mit Qualität, Vielfalt und innovativen Services zu überzeugen."



Erfolgsfaktoren: Nachhaltigkeit und Verantwortung



Die Studie zeigt: Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung spielen ebenso wie

Qualität und Preis eine immer größere Rolle für Verbraucher:innen - und EDEKA

überzeugt in all diesen Bereichen. Die Studienteilnehmer:innen hoben die hohe

Produktqualität, die starke Markenreputation und die konsequente

Kundenorientierung bei EDEKA hervor. Zusätzlichen Rückenwind für eine noch

engere Kundenbindung bekam EDEKA durch den Start der Partnerschaft mit dem

marktführenden Bonusprogramm PAYBACK Anfang des Jahres 2025.



25 Jahre "Trusted Brand"



Seit einem Vierteljahrhundert gibt die Studie verlässliche Einblicke in die

Markenbindung von Verbraucher:innen. Besonders bemerkenswert: Die emotionale

Bindung zur Marke ist ein zentraler Faktor für das Vertrauen. In der Befragung

wurde erhoben, wie nah sich Verbraucher:innen einer Marke fühlen. Das Ergebnis:

EDEKA genießt nicht nur hohes Vertrauen, sondern auch eine enge

Kund:innenbindung. Kein Wunder: Viele EDEKA-Familienbetriebe sind seit

Generationen in ihren Gemeinden verwurzelt und begleiten ihre Kund:innen häufig

ihr gesamtes Leben lang - das schafft Nähe und gemeinsame positive Erinnerungen.



EDEKA - Deutschlands erfolgreichste Unternehmer-Initiative



Das Profil des mittelständisch und genossenschaftlich geprägten EDEKA-Verbunds

basiert auf dem erfolgreichen Zusammenspiel dreier Stufen: Bundesweit verleihen

rund 3.400 selbstständige Kaufleute EDEKA ein Gesicht. Sie übernehmen auf

Einzelhandelsebene die Rolle des Nahversorgers, der für Lebensmittelqualität und

Genuss steht. Unterstützt werden sie von sieben regionalen Großhandelsbetrieben,

die täglich frische Ware in die EDEKA-Märkte liefern und darüber hinaus von

Vertriebs- bis zu Expansionsthemen an ihrer Seite stehen. Die Koordination der

EDEKA-Strategie erfolgt in der Hamburger EDEKA-Zentrale. Sie steuert das

nationale Warengeschäft ebenso wie die erfolgreiche Kampagne "Wir lieben

Lebensmittel" und gibt vielfältige Impulse zur Realisierung

verbundübergreifender Ziele. Mit dem Tochterunternehmen Netto Marken-Discount

setzt sie darüber hinaus erfolgreiche Akzente im Discountgeschäft.

Fachhandelsformate wie trinkgut oder NATURKIND, die Kooperation mit

online-basierten Lieferdiensten wie Picnic und das Großverbrauchergeschäft mit

dem EDEKA Foodservice runden das breite Leistungsspektrum des

Unternehmensverbunds ab. EDEKA erzielte 2023 mit rund 11.050 Märkten und rund

410.700 Mitarbeiter:innen einen Umsatz von 70,7 Mrd. Euro. Mit mehr als 19.200

Auszubildenden ist EDEKA einer der führenden Ausbilder in Deutschland.



