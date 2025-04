Security-Must-haves 2025 - Worauf es bei der Cybersicherheit für Unternehmen jetzt ankommt (FOTO)

Hamburg (ots) - Cyberangriffe werden immer raffinierter - und Unternehmen stehen

2025 vor neuen Bedrohungen. KI-gestützte Hackerangriffe, gezielte

Phishing-Attacken und Schwachstellen durch vernetzte Systeme machen

Cybersicherheit zu einer der größten Herausforderungen für Firmen aller

Branchen. Doch welche Maßnahmen sind jetzt unverzichtbar, um sich wirksam zu

schützen?



Klassische Sicherheitslösungen reichen nicht mehr aus, wenn es darum geht, den

aktuellen Bedrohungen in der IT-Sicherheit wirksam zu begegnen.

Zero-Trust-Strategien, KI-gestützte Bedrohungserkennung und

Multi-Faktor-Authentifizierung sind 2025 unverzichtbare Bestandteile einer

umfassenden Schutzstrategie. Die folgende Analyse der Bedrohungslage zeigt, mit

welchen neuen Risiken Unternehmen rechnen müssen und welche technologischen

Maßnahmen erforderlich sind, um sich dagegen zu wappnen.





Neue Bedrohungen durch KI und vernetzte SystemeCyberkriminelle nutzen zunehmend künstliche Intelligenz, umSicherheitsmechanismen zu umgehen. Deepfake-Technologien, automatisierteMalware-Generierung und präzise Phishing-Kampagnen setzen Unternehmen unterDruck. Darüber hinaus steigt die Zahl gezielter Angriffe auf Identitäten: Soermöglichen kompromittierte Anmeldedaten in Verbindung mitSocial-Engineering-Techniken Unbefugten Zugriff auf geschäftskritische Systeme.Zusätzlich entstehen neue Angriffsflächen durch die zunehmende Vernetzung vonIT-Infrastrukturen. IoT-Geräte, Cloud-Technologien und hybride Arbeitsmodelleeröffnen Hackern zahlreiche Möglichkeiten, in Systeme einzudringen. Eineumfassende Sicherheitsstrategie ist daher unverzichtbar, wenn die wachsendenRisiken effektiv minimiert werden sollen.Zero Trust als Grundlage und KI-gestützte BedrohungserkennungMittlerweile hat das klassische Perimeter-Sicherheitsmodell ausgedient.Stattdessen rückt das Zero-Trust-Prinzip in den Mittelpunkt derIT-Sicherheitsstrategie. Dieses Konzept basiert auf einer kontinuierlichenÜberprüfung und der strikten Minimierung von Vertrauensannahmen. Denn dieImplementierung strikter Zugriffskontrollen nach dem Least-Privilege-Prinzipgewährleistet, dass Nutzer nur die Berechtigungen erhalten, die sie für ihreTätigkeit benötigen. Gleichzeitig ermöglicht die Mikrosegmentierung vonNetzwerken eine gezielte Begrenzung potenzieller Angriffsflächen.Auch durch den Einsatz künstlicher Intelligenz lassen sich verdächtigeAktivitäten frühzeitig identifizieren und Angriffe in Echtzeit abwehren. EineKI-basierte Anomalieerkennung trägt dazu bei, selbst ausgeklügelte Bedrohungen