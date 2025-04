Musk zerlegt Trumps Zoll-Architekt Navarro: "Ein Idiot – und gefährlich dumm"

Ein zentraler Bestandteil der neuen Linie: Ein Zollsatz von 104 Prozent auf chinesische Importe. Trotz wachsender Kritik von Ökonomen und CEOs zeigen sich führende Vertreter der Trump-Regierung unbeirrt. US-Finanzminister Scott Bessent erklärte, rund 70 Länder würden mit den USA über Handelsabkommen sprechen. Handelsberater Peter Navarro betonte unterdessen: "Dies ist keine Verhandlung."

Peter Navarro, Trumps Architekt der Zollpolitik, hatte bereits vor Jahren in seinem Strategiepapier "The Case for Fair Trade" einen radikalen Handelsumbau gefordert. Nun findet sich seine Vision in Trumps "Befreiungstag"-Agenda wieder: massive Zölle auf Länder mit Handelsüberschuss – darunter China, Vietnam und die EU. Die Maßnahme basiert auf Navarros Kritik an der WTO und der "räuberischen" Handelspraktik anderer Länder. "Die USA werden nun mit den wesentlich höheren Zöllen […] gleichziehen, die uns von anderen Nationen auferlegt wurden."