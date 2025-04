Immobilienpreise in Toplagen ziehen wieder an (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Hamburg/Rom (ots) -- Engel & Völkers legt erstmalig landesweiten Marktbericht Italien (https://issuu.com/engelvoelkers_italia/docs/market_report_italy?fr=sMzRlZjgzODczOTk) vor- Große regionale Preisunterschiede und wachsende Bedeutung von Energieeffizienz- Norditalien und Sardinien teuerste Märkte - bis zu 32.000 Euro proQuadratmeterNach zwei Jahren der Konsolidierung ziehen die Preise auf dem italienischenPremiumimmobilienmarkt wieder an: 2024 stiegen sie landesweit umdurchschnittlich 1,3 Prozent, während die Transaktionszahlen im Jahresverlaufdeutlich zulegten. Das zeigt der erstmals veröffentlichte landesweite "Marktbericht Italien 2025 (https://issuu.com/engelvoelkers_italia/docs/market_report_italy?fr=sMzRlZjgzODczOTk) " von Engel & Völkers in Zusammenarbeit mit demWirtschaftsforschungsinstitut Nomisma. Besonders gefragt sind Toplagen inNorditalien und auf Sardinien mit Preisen von bis zu 32.000 Euro proQuadratmeter. Die Nachfrage ist breit aufgestellt - von Erstwohnsitzen im Nordenüber Zweitwohnsitze in der Mitte bis hin zu Investitionen im Süden. Gleichzeitigwächst die Bedeutung von Energieeffizienz und nachhaltiger Gebäudetechnik - einzunehmend preisrelevanter Faktor im Luxussegment. Nach einem schwachen erstenQuartal (-7,2 Prozent) legte der Transaktionsmarkt in Italien sukzessive zu: Imvierten Quartal 2024 wurde mit einem Plus von 7,6 Prozent der Rückgang derersten neun Monate vollständig kompensiert. "Der Markt zeigt eine bemerkenswerteStabilität und bleibt sowohl für einheimische als auch internationale Käuferattraktiv", sagt Muhannad Al Salhi, CEO von Engel & Völkers Italien. "Neben derLage spielt zunehmend auch der energetische Zustand eine zentrale Rolle."Spitzenpreise und Wachstumsmärkte: Italiens Markt bleibt heterogenItaliens Premiumimmobilienmarkt bleibt weiterhin von einem differenziertenPreisgefüge geprägt. Während 2024 in den etablierten Lagen des Nordens konstantSpitzenpreise erzielt wurden, rückten im Süden zunehmend aufstrebende Regionenin den Fokus, getrieben von wachsender Investitionsbereitschaft undinternationaler Nachfrage. Die Preisspanne reicht dabei von rund 1.000 bis über30.000 Euro pro Quadratmeter und spiegelt damit die ausgeprägte Standortvielfaltsowie die anhaltende Attraktivität des italienischen Marktes wider.In Norditalien blieb Mailand das Zentrum des Premiumimmobilienmarkts. Hochwertigsanierte Objekte in Toplagen wie Brera erreichten hier Preise von bis zu 22.000Euro pro Quadratmeter. Auch an der ligurischen Küste wurden Spitzenpreise