BERNSTEIN RESEARCH stuft LINDE plc auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Linde von 525 auf 500 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Die Branche der Industriegasehersteller zähle in puncto Globalisierung zu den führenden, schrieb Analyst Peter Clark in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Nach dem "Liberation Day" von US-Präsident Donald Trump seien zwar Sorgen über eine Rezession aufgekommen. Anleger sollten hier aber bei der Stange bleiben, riet der Experte./bek/laVeröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2025 / 19:33 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2025 / 05:05 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Linde Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,64 % und einem Kurs von 375EUR auf Tradegate (09. April 2025, 13:00 Uhr) gehandelt.