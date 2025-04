Trockenheit hält mindestens bis zum Wochenende an

OFFENBACH/BERLIN (dpa-AFX) - Der von Landwirten oder der Binnenschifffahrt ersehnte Regen bleibt auch in den kommenden Tagen in den meisten Regionen Deutschlands aus. Nur im Nordosten könnte am Freitag der eine oder andere Tropfen fallen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) spricht von einer "außergewöhnlichen Trockenperiode" und erwartet erst am Wochenende einen Umschwung zu wechselhaftem Wetter. Erste Schauer und Gewitter könnten am Sonntag von Westen her nach Deutschland ziehen, sagte der Meteorologe Nico Bauer. Wo genau Regen herunterkommt, könne bislang nicht gesagt werden.

Niedrige Wasserstände im Rhein bereiten der Schifffahrt Probleme. "Die Wasserstände sind niedrig, es ist auch für das Frühjahr eher untypisch, dass die Trockenphase so lange anhält", sagte der Sprecher des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Rhein, Florian Krekel. Dadurch gebe es einen deutlich reduzierten Tiefgang. "Die Schiffe könnten bei höherem Wasserstand natürlich mehr laden, als sie im Moment tun." Am stärksten betroffen sei die Mittelrheinstrecke, sagte er. "Das reduziert die Transportkapazitäten." Besserung könne nur Regen bringen.