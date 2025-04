Deutschland weiterhin unter den Top 5 Investitionsländern weltweit

Düsseldorf (ots) - Der diesjährige Foreign Direct Investment Confidence Index

(FDICI) der globalen Unternehmensberatung Kearney zeigt: Trotz der derzeit

herrschenden globalen Unsicherheiten behauptet Deutschland seinen Platz im

Ranking für ausländische Direktinvestitionen in Europa, gemeinsam mit

Großbritannien. Erstmals sind die Schwellenländer Kuweit und Bulgarien unter den

Top 25.



Das Investitionsklima ist von wachsenden Unsicherheiten, aber auch Chancen

geprägt, das zeigt eine Kearney-Umfrage vom Januar zu ausländischen

Direktinvestitionen der nächsten drei Jahre. Hauptfaktoren für die

Unsicherheiten bilden vor allem die Auswirkungen der US-Wahlen Ende 2024 und die

angekündigte Zollpolitik, steigende Rohstoffpreise und striktere Regulierungen.

Positive Entwicklungen wie sinkende Inflation, stabilere Lieferketten und

wirtschaftliche Erholung nach der Pandemie sorgen jedoch auch für Optimismus.

Tatsächlich haben 84 % der Investoren im Januar angekündigt, ihre

Direktinvestitionen auszubauen, begleitet vom höchsten Optimismus-Index seit der

Zeit vor COVID-19.





Positive Investorenmeinung zu Deutschland und der Europäischen Union (EU)



Deutschland hält sich laut FDICI-Index als verlässlicher Investitionspartner

unter den Top 5 der Weltrangliste, trotz Rückschlägen im verarbeitenden Gewerbe.



"Deutschlands langjähriger Ruf als Standort für führende Technologieentwicklung

und seine hohen Investitionen in Forschung und Entwicklung beflügeln die

Stimmung der Anleger" , so Dr. Marc Lakner, Managing Director für Kearney in

Deutschland, Österreich und der Schweiz. Eine Mehrheit der Befragten (37

Prozent) nennt demnach auch die technologische Innovation Deutschlands als

stärksten Grund, in Deutschland zu investieren, gefolgt von der

Wirtschaftsleistung (35 Prozent) und der Qualität der Infrastruktur (29

Prozent).



Europa behält laut Index den größten Anteil an den Top-25-Märkten, mit 11

Volkswirtschaften - eine mehr als im Vorjahr. Norwegen und Belgien kehren auf

den Plätzen 19 bzw. 22 in die Rangliste zurück, während Polen aus den Top 25

herausfällt. Die Mehrheit der Investoren hat demnach auch eine positive

Einstellung zur EU: Über zwei Drittel bewerten die EU positiv, und 60 %

bevorzugen es, dort Geschäfte zu tätigen.



Newcomer mischen Schwellenländer-Ranking auf



Die dritte jährliche Rangliste für Schwellenländer begrüßt die Newcomer Kuwait

und Bulgarien unter den Top 25. Zu den Überschneidungen zwischen der globalen

Rangliste und der Rangliste der Schwellenländer gehört China auf Platz 1,

gefolgt von den Vereinigten Arabischen Emiraten, Saudi-Arabien, Brasilien,

Indien und Mexiko. Insgesamt weist Amerika mit acht Märkten (einer weniger als

im Vorjahr) die meisten Märkte auf der Liste auf.



Über den FDI-Confidence-Index von Kearney



Der Kearney FDI Confidence Index ist eine jährliche Umfrage unter globalen

Führungskräften. Der Index zeigt mögliche Entwicklungen der globalen Wirtschaft

auf und bietet Investoren wertvolle Orientierungshilfen. Der Index 2025 basiert

auf einer Befragung von 536 Führungskräften führender Unternehmen weltweit, die

im Januar durchgeführt wurde.



Für weitere Informationen besuchen Sie bitte Kearney oder kontaktieren Sie den

Global Business Policy Council unter mailto:gbpc@kearney.com .



Den detaillierten Bericht und weitere Informationen zum 'Foreign Direct

Investment Confidence Index' 2025 finden Sie auf der Website von Kearney:

https://ots.de/YBGTaz



