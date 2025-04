Nur elf Prozent der Beschäftigten treiben aktiv Innovation voran / Authentic Consult veröffentlicht ersten "Intrinsic@Work Index" / Modell offenbart stille Motivationskrise in der deutschen Wirtschaft (FOTO)

Berlin (ots) - Nur 17 Prozent der Beschäftigten in deutschen Unternehmen sind

hoch intrinsisch motiviert. Ganze 30 Prozent hingegen gelten als unmotiviert,

während die Mehrheit (53 Prozent) lediglich situatives Potenzial zeigt.

Besonders alarmierend: Nur etwa 11 Prozent der Gesamtbelegschaft sind sowohl

motiviert als auch innovationsaktiv - in einer Wirtschaft, die dringender denn

je Transformation, Ideen und Veränderungsenergie benötigt. Diese Zahlen ergeben

sich aus dem "Intrinsic@Work Index 2025", eine neue Studie, die die

Unternehmensberatung Authentic Consult in Auftrag gegeben hat. Die Zahlen wurden

auf Basis wissenschaftlicher Prinzipien durch ein Marktforschungsunternehmen

erhoben. Sie stammen aus dem März 2025, sind also brandaktuell.



Basis der repräsentativen Erhebung ist das von Authentic Consult entwickelte

A5-Modell, ein neues Messinstrument für intrinsische Mitarbeitermotivation. Das

Modell legt erstmals flächendeckend offen, wie es um die innere Antriebskraft

deutscher Erwerbstätiger wirklich bestellt ist.









Das A5-Modell hat Authentic Consult auf Grundlage der Selbstbestimmungstheorie

von Deci & Ryan entwickelt. Anders als klassische Engagement-Studien wie der

Gallup Q12, die auf extrinsische Bindungsfaktoren und Managementbeziehungen

fokussieren, misst das A5-Modell die inneren psychologischen Treiber von

Motivation. Hierzu zählen Faktoren wie tägliche Begeisterung,

Stärken-Rollen-Passung, konstruktives Feedback, Team- und Kulturbindung sowie

Sinnhaftigkeit und Zweckbestimmung einer Tätigkeit.



Mit nur fünf Fragen liefert das A5-Modell hochpräzise und wissenschaftlich

fundierte Daten zur intrinsischen Motivation von Belegschaften - schnell, agil

und tiefgreifend. "Die große Mehrheit der Mitarbeiter ist nicht demotiviert,

weil sie schlecht geführt wird, sondern weil sie sich im System nicht entfalten

kann", erklärt Gerald Wood, CEO der Authentic Consult GmbH und Mitentwickler des

A5-Modells. "Wer Transformation möchte, muss aufhören, Leistung zu kontrollieren

und anfangen, Motivation zu ermöglichen", so sein Rat an Führungskräfte.



Ergebnisse des "Intrinsic@Work Index 2025"



Der "Intrinsic@Work Index" soll demnächst jährlich erscheinen und die Ergebnisse

des A5-Modells auf nationaler Ebene transparent machen. "Aus dem neuen Index

ergeben sich für Unternehmen und Führungskräfte aber auch konkrete

Handlungsempfehlungen", so Gerald Wood.



So kommt die Studie, die auf 500 repräsentativ befragten Erwerbstätigen aus ganz

Deutschland basiert, zu folgenden Ergebnissen:

