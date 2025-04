Iran vor Atomgesprächen offen für amerikanische Investoren

TEHERAN (dpa-AFX) - Kurz vor den bilateralen Gesprächen über das iranische Atomprogramm hat sich die Regierung in Teheran überraschend offen für Investitionen aus den USA gezeigt. "Ich bin jede Woche mehrfach beim Obersten Führer (Ajatollah Ali Chamenei). Er hat keinerlei Einwände gegen amerikanische Investoren im Land", sagte Präsident Massud Peseschkian laut der staatlichen Nachrichtenagentur Irna. "Was wir ablehnen, sind Verschwörungen, Umsturzversuche und die falschen politischen Maßnahmen, die sie verfolgen."

Am Samstag will der Iran mit Außenminister Abbas Araghtschi im Golfstaat Oman indirekte Gespräche mit dem US-Sondergesandten Steve Witkoff führen. Damit kommt erstmals nach Jahren wieder Schwung in die festgefahrenen Gespräche über Irans Atomprogramm.