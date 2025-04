Erfolgreicher Abschluss der 30. Fashion Source Shenzhen & AW25 Shenzhen Original Design Fashion Week

SHENZHEN, China, 9. April 2025 /PRNewswire/ -- Am 2. April 2025 wurde die 30. Fashion Source Shenzhen und AW25 Shenzhen Original Design Fashion Week im Shenzhen Convention and Exhibition Center erfolgreich abgeschlossen. Auf einer Fläche von 40.000 Quadratmetern und mit über 800 Ausstellern in acht Themenbereichen zog die Veranstaltung an drei Tagen fast 40.000 Fachleute an. Durch die Förderung einer tiefgreifenden Integration der Innovations- und Industrieketten wurde der Wandel des chinesischen Modesektors von einem skalenorientierten Wachstum zu einer wertorientierten Innovation hervorgehoben.

Mit einem starken Fokus auf Synergien in der gesamten Lieferkette erleichterte die Messe die effiziente Zusammenarbeit zwischen globalen Marken und lokalen Herstellern, förderte originelles Design und machte die chinesische Mode vom Marktverfolger zum Trendsetter. Durch die Vermittlung von Geschäftskontakten, die technische Zusammenarbeit und die Präsentation von Trends bot die Messe eine dynamische Plattform für sektorübergreifende Zusammenarbeit und kommerzielle Durchbrüche.