Anixa Biosciences erhält vom US-Patent- und Markenamt eine Patentbewilligung für seine Brustkrebsimpfstoff-Technologie

SAN JOSE, Kalifornien, 9. April 2025 / IRW-Press / Anixa Biosciences, Inc. („Anixa“ oder das „Unternehmen“) (NASDAQ: ANIX), ein auf die Krebsbehandlung und Krebsprävention spezialisiertes Biotechnologieunternehmen, hat heute bekannt gegeben, dass das US-Patent- und Markenamt (USPTO) einen Zulassungsbescheid (Notice of Allowance) für ein neues Patent erteilt hat, das sich auf die vom Unternehmen entwickelte Technologie eines innovativen Brustkrebsimpfstoffs bezieht. Das Patent wurde zusammen mit anderen Patenten, die sich ebenfalls auf diese Technologie beziehen, von der Cleveland Clinic exklusiv an Anixa Biosciences lizenziert. Das Patent wird den Umfang der immunogenen Zusammensetzungen, die im Brustkrebsimpfstoff von Anixa verwendet werden, erweitern.

Das neu erteilte Patent deckt Methoden zur Immunisierung von Patientinnen gegen Brustkrebs durch die Verabreichung einer immunogenen Zusammensetzung ab, die das humane α-Lactalbumin-Protein enthält. Dieses Protein ist normalerweise im Brustgewebe während der Stillzeit vorhanden, wird aber auch bei bestimmten Brustkrebsarten exprimiert, was es zu einem vielversprechenden Ziel für Strategien zur Immunprävention macht.

Dr. Amit Kumar, Chairman und CEO von Anixa Biosciences, meint dazu: „Dieses Patent stärkt unser Portfolio an Immaterialgüterrechten und unterstreicht die Neuartigkeit unseres Brustkrebsimpfstoffs. Unser Portfolio an Immaterialgüterrechten umfasst eine ganze Reihe von erteilten Patenten und Patentanmeldungen in den Vereinigten Staaten sowie in anderen internationalen Rechtsstaaten.“

Über Anixa Biosciences, Inc.

Anixa ist ein Biotechnologieunternehmen im klinischen Stadium, das sich der Krebstherapie und Krebsprävention verschrieben hat. Das therapeutische Portfolio von Anixa besteht aus einem Immuntherapieprogramm für das Ovarialkarzinom (Eierstockkrebs), das in Zusammenarbeit mit dem Moffitt Cancer Center entwickelt wird und bei dem eine neuartige CAR-T-Technologie mit sogenannten chimären endokrinen Rezeptor-T-Zellen (CER-T) zum Einsatz kommt. Das Impfstoffportfolio des Unternehmens umfasst Impfstoffe, die in Zusammenarbeit mit der Cleveland Clinic zur Behandlung und Vorbeugung von Brust- und Eierstockkrebs entwickelt werden, sowie weitere Krebsimpfstoffe, die sich gegen viele schwer behandelbare Krebsarten richten, darunter bösartige Erkrankungen der Lunge, des Dickdarms und der Prostata mit hoher Inzidenz. Diese Impfstofftechnologien konzentrieren sich auf die Immunisierung gegen „zurückgezogene“ Proteine („retired proteins“), die nachweislich bei bestimmten Formen von Krebs exprimiert werden. Diese Impfstoffe wurden an der Cleveland Clinic entwickelt und an Anixa Biosciences lizenziert. Die Cleveland Clinic hat Anspruch auf Lizenzgebühren und andere Kommerzialisierungseinnahmen von der Gesellschaft im Zusammenhang mit diesen Impfstofftechnologien. Das einzigartige Geschäftsmodell von Anixa, das auf Partnerschaften mit weltweit anerkannten Forschungseinrichtungen in allen Entwicklungsstadien setzt, ermöglicht es dem Unternehmen, kontinuierlich neue Technologien in komplementären Bereichen für die weitere Entwicklung und Vermarktung zu prüfen. Erfahren Sie mehr unter www.anixa.com oder folgen Sie Anixa auf Twitter, LinkedIn, Facebook und YouTube.

