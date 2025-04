Learnfield GmbH, das Berliner Unternehmen hinter der Klavierlernplattform Skoove, hat die Geigenlern-App Trala übernommen, um seine Präsenz im Bereich der Online-Musikbildung weiter auszubauen (FOTO)

Berlin (ots) - Die Learnfield GmbH, das Unternehmen hinter der renommierten

Klavierlernplattform Skoove, hat die Trala-App übernommen - eine führende

Plattform für Geigenunterricht mit über 800.000 Downloads weltweit. Mit diesem

strategischen Schritt stärkt Learnfield seine Position als führender Anbieter im

Bereich der Online-Musikausbildung und erweitert seine Reichweite auf über 4

Millionen Musiklernende in 193 Ländern.



"Wir freuen uns sehr, Trala in unserem Portfolio willkommen zu heißen", sagte

Florian Plenge, CEO und Mitgründer der Learnfield GmbH. Trala wird weiterhin ein

von weltbekannten Geiger*innen kuratiertes Curriculum sowie innovative Tools wie

Echtzeit-Feedback und interaktive Notenblätter anbieten. Lernende dürfen sich

zudem auf viele spannende neue Funktionen freuen - darunter der Zugang zu einer

stetig wachsenden Bibliothek populärer, lizenzierter Musik.





"Wir sind begeistert von den Möglichkeiten, die dieses neue Kapitel mit sich

bringt", sagte Sam Walder, Mitgründer von Trala. "Diese Übernahme eröffnet eine

Welt neuer Chancen für Geigenlernende. Unsere Mission war es immer,

herausragende Musikausbildung für alle zugänglich zu machen - mit Learnfields

Erfahrung in der Musikvermittlung und beim Nutzerwachstum kann diese Vision nun

ein noch größeres Publikum erreichen."



Learnfield wird seine bewährte Expertise in der Nutzergewinnung verwenden, um

Tralas Wachstum zu beschleunigen und dessen weltweite Wirkung zu verstärken.

Dank bestehender Partnerschaften mit führenden Instrumentenhändlern und

-herstellern sowie einem der meistbesuchten Online-Musikblogs weltweit verfügt

Learnfield über tiefes Verständnis dafür, wie angehende Musiker*innen erreicht

und begeistert werden können. Für Trala sind neue strategische Partnerschaften

im Geigenbereich sowie Synergien innerhalb des Learnfield-Ökosystems geplant -

etwa gebündelte Lernerfahrungen für Haushalte. Darüber hinaus wird Learnfield

die Weiterentwicklung der Trala-App mit eigener Technologie wie

branchenführender Tonhöhenerkennung und dem Zugang zu urheberrechtlich

geschützter Musik gezielt vorantreiben. Ziel ist es, die Zahl der Nutzer*innen

innerhalb von zwei Jahren zu verdoppeln.



Über Learnfield GmbH



Die Learnfield GmbH ist ein führendes Unternehmen im Bereich der digitalen

Musikausbildung und bietet intuitive, technologiegestützte Apps, die Menschen

helfen, Musikinstrumente zu erlernen. Die Flaggschiff-App Skoove vermittelt die

Magie der Musik durch eine effektive, umfassende Klavierlernmethode - genutzt

von Millionen Lernenden weltweit.



Skoove wurde 2014 von Stephan Schulz und Florian Plenge in Berlin gegründet und

zählt heute über 3 Millionen Nutzer*innen. Die App ist in sieben Sprachen

verfügbar (EN, DE, FR, ES, JA, KO, CN); die meisten Abonnent*innen kommen aus

den USA und Deutschland. Zusätzlich bietet Skoove mit "Skoove Duo" eine

integrierte 1:1-Online-Lernplattform, die Lernende weltweit mit echten

Klavierlehrer*innen verbindet. Learnfields Ziel ist es, die Magie der Musik für

alle zugänglich zu machen - unabhängig von Alter oder Vorkenntnissen.



Das Unternehmen wird von renommierten Investor*innen unterstützt, darunter

High-Tech Gründerfonds (HTGF), IBB Ventures, Ringier Digital Ventures, MGO

Digital Ventures, Egora Ventures und Capacura - mit einem

Gesamtinvestitionsvolumen von 4 Millionen Euro.



Über Trala Inc



Trala Inc, das Unternehmen hinter der gleichnamigen Geigenlern-App, verfolgt die

Mission, erstklassige Musikausbildung für alle Menschen zugänglich zu machen.

Gegründet 2017 von Sam Walder und Vishnu Indukuri, bietet Trala personalisierte

Geigenstunden mit Echtzeit-Feedback zu Tonhöhe und Rhythmus - unterstützt durch

fortschrittliche Signalverarbeitungstechnologie.



Trala hat mit renommierten Geiger*innen wie Joshua Bell, Katie Jacoby, Monique

Brooks Roberts, Kiana June Weber, Dr. Nuné Melik, Grace Youn und Rasa Mahmoudian

zusammengearbeitet, um das Curriculum weiterzuentwickeln. Die App wurde bislang

über 800.000 Mal in mehr als 193 Ländern heruntergeladen - mit stetigem

Wachstum. Im März 2025 wurden die Trala Apps von der Learnfield GmbH übernommen

- ein neues Kapitel beginnt, mit erweiterten Funktionen und

Entwicklungsmöglichkeiten für Geigenlernende weltweit.



