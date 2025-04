"Toxischer Cocktail" aus Zöllen und Überangebot – Ölpreise brechen ein!

Der Preis für die Rohölsorte Brent ist um etwa 4 Prozent gesunken:

Auslöser für den Preisverfall waren neue chinesische Vergeltungszölle in Höhe von 84 Prozent auf US-Waren. Diese sollen am 10. April in Kraft treten und gelten als direkte Reaktion auf umfassende Zölle, die Präsident Donald Trump zuvor eingeführt hatte.