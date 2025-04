Aktien Frankfurt Zoll-Chaos geht weiter - Dax wieder heftig unter Druck Die Eskalation des amerikanisch-chinesischen Handelskriegs hat den Dax am Mittwoch wieder stark unter Druck gesetzt. China wird weitere Einfuhrzölle auf alle US-Waren in Höhe von 50 Prozent erheben. Ab dem 10. April würden damit neue Zusatzzölle in …