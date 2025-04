Bertrandt eröffnet neuen Standort in Istanbul / Erweiterung des globalen Netzwerks (FOTO)

Ehningen/Istanbul (ots) - Bertrandt hat in Istanbul (Türkei) einen neuen

Standort eröffnet. Dieser Schritt soll die Wettbewerbsfähigkeit erhöhen, die

erfolgreiche Umsetzung von Projekten sicherstellen, den wachsenden Forschung &

Entwicklung Bedarf des türkischen Marktes bedienen und das globale Netzwerk um

Spezialisten aus allen Geschäftsbereichen des Konzerns erweitern.



Um die Kapazitäten im Engineering für Offshore, Nearshore und Onsite künftig

weiter auszubauen, hat Bertrandt einen neuen Standort auf der asiatischen Seite

von Istanbul eröffnet. Der Standort wird als Schnittstelle und Orchestrator für

multidisziplinäre und unternehmensübergreifende Technologie-Entwicklung

fungieren.





In der Türkei beschäftigt Bertrandt bereits nach kurzer Zeit rund 50Mitarbeitende, die in verschiedenen Bereichen tätig sind, daruntertechnologische Benchmark-Analyse, Machbarkeitsberatung, (Embedded)Software-Entwicklung, Design und Prototyping, Maschinenentwicklung undAutomatisierung, Robotik, Test und Validierung, H2-Wasserstofftechnologien sowieProjektmanagement. Diese Teams arbeiten an Projekten für namhafte,internationale Kunden aus unterschiedlichsten Branchen."Die Eröffnung unseres neuen Standorts in Istanbul ist ein bedeutender Schrittin unserer Wachstumsstrategie. Istanbul bietet mit seiner dynamischen Wirtschaftund strategischen Lage hervorragende Zukunftsaussichten. Die Stadt bündelt einenGroßteil der Geschäftsaktivitäten der Türkei und ist damit ein zentralerKnotenpunkt für Innovation, Technologieentwicklung sowie hochqualifiziertesPersonal. Mit diesem Standort können wir unsere Expertise sowie unsereLeistungsfähigkeit im Interesse unserer Kunden weiter ausbauen," sagt ErdincYesilkaya, Managing Director Bertrandt Türkei.Bertrandt ist seit 2008 in der Türkei präsent. Dies hat sich als entscheidenderMeilenstein für die Erweiterung des internationalen Fußabdrucks erwiesen.Seitdem unterstützt Bertrandt strategische Kunden weltweit in den BereichenAutomobil, Landmaschinen, Smart Industry, Digitalisierung, Maschinenbau sowieLuft- und Raumfahrt.Mit dem neuen Standort auf der asiatischen Seite Istanbuls stärkt Bertrandtseine Position als führender Anbieter von Engineering- undTechnologie-Dienstleistungen und treibt die Entwicklung innovativer Technologienvoran.Pressekontakt:Bertrandt AGBirkensee 171139 EhningenJulia SchmidCorporate CommunicationsMobil: +49 (0)16098628706E-Mail: mailto:presse@bertrandt.comhttp://www.bertrandt.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/14016/6009561OTS: Bertrandt AG