Sebastian Kösters (EB-SIM): Kommentar zur aktuellen Marktsituation

Unsere Einschätzung zur aktuellen Marktsituation bei der EB-SIM

Unserer Ansicht nach ist das Szenario einer Rezession zwar möglich, aber die dafür notwendigen Annahmen entsprechen nicht der aktuell zu beobachtenden Realität. Die Zölle kommen in einer wirtschaftlichen Situation, die zum Jahresbeginn in den USA äußerst positiv war und in Europa zumindest vorsichtig positiv. Das umfasst ein solides positives Wachstum, moderate Inflation und einen äußerst stabilen Arbeitsmarkt. Gleichzeitig hatten Deutschland und Europa bereits umfangreiche zusätzliche Konjunkturpakete angekündigt, die ebenfalls zu einer Stabilisierung der Wirtschaft beitragen sollten. Außerdem haben Zentralbanken großen Raum für Leitzinssenkungen, falls sich entgegen unserer Erwartung, eine Rezession abzeichnen sollte. Das Rezessionsszenario ist zwar nicht unmöglich, jedoch auf keinen Fall unser Basisszenario oder nach unserer Auffassung auch nur das wahrscheinlichste Resultat der angekündigten Zölle.

Unser weiteres Vorgehen

In den von uns verwalteten Portfolien werden wir daher in der aktuellen Marktpanik keine weiteren, kurzfristigen Aktienverkäufe vornehmen. Am Markt für Unternehmensanleihen sind seit Freitag zudem keine physischen Verkäufe zu annährend marktgerechten Preisen mehr möglich. Wir gehen von einer Beruhigung der Marktsituation im Laufe dieser Woche aus, wenn sich erste Verhandlungen zwischen den USA und anderen Ländern ergeben. Sollte sich das materialisieren, wären erste Zukäufe von Aktien auf dem aktuell niedrigeren Kursniveau angemessen. Für eine aktive Zinspositionierung, z.B. durch aktive Verkürzung der Duration, ist es in dieser Woche noch zu früh. Dazu ist es notwendig die Reaktion der Zentralbanken auf die aktuelle Lage besser einschätzen zu können. Falls sich das Rezessionsszenario dennoch bewahrheiten sollte, würde das erst mit Verzögerung in den Daten erkennbar werden. Bis das der Fall wäre, würden wir ebenfalls einen kurzfristigen Wiederanstieg der Risikokapitalmärkte nach dem Ende der aktuellen Marktpanik erwarten.

Multi-Asset Fonds defensiver aufgestellt

Unsere zwei Multi-Asset-Fonds, dem EB-Sustainable Multi Asset Invest und dem EB-Sustainable Opportunities Fund, wurden bereits im Vorfeld zu den Zollankündigungen defensiver aufgestellt. Das beinhaltete etwa eine Laufzeitenverlängerung des Rentenbestands. Die Aktienquote wurde bereits im Januar durch mehrere Transaktionen verringert. Gleichzeitig wurden beide Fonds in der Wertpapierselektion defensiver aufgestellt. Das führt in der Regel dazu, dass das verwaltete Vermögen geringere Verluste aufweist als der Gesamtmarkt.

Selbstverständlich beobachten wir die aktuellen Entwicklungen in diesem sehr volatilen Marktumfeld permanent. Bei einer Änderung der Situation oder der für die Anlageentscheidung notwendigen Annahmen sind wir jederzeit bereit entsprechend im Portfolio einzugreifen.









Stand aller Informationen, Darstellungen und Erläuterungen: 2025-04-03