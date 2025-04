Josh Brown: Keine Erholung: "Es sind Bärenmarkt-Rallyes"

Der US-Investor warnte bereits vor Bärenmarktrallyes und meint, dass jetzt der perfekte Zeitpunkt für einen "Sell the rip" wäre – das Gegenteil von "buy the dip".

"Der heutige Aufschwung ist als klassische Bärenmarkt-Rallye zu bezeichnen, denn genau das ist es, was wir heute erleben", sagte Brown am Dienstag im Halftime Report von CNBC.

"Wir müssen ausatmen und ein wenig durchatmen. Wir sollten nicht jeden Tag 1.500 oder 1.600 Punkte im Dow verlieren".

Der S&P 500 und der Nasdaq Composite hatten am Dienstag um mehr als 4 Prozent zugelegt, doch die Rallye ließ am frühen Nachmittag nach. Die volatilen Bewegungen folgten auf einen scharfen Ausverkauf infolge der Gegenzölle von US-Präsident Donald Trump, die für die meisten Länder hohe Abgaben vorsieht.

Bärenmärkte treten auf, wenn Aktien um 20 Prozent gegenüber ihrem letzten Höchststand fallen. Interessanterweise treten während Bärenmärkten häufig sogenannte Bärenmarktrallyes auf – kurzfristige Erholungen, bei denen der Markt um mehr als 10 Prozent zulegt, bevor er weiter fällt.

Brown rechnet mit weiteren Abwärtsbewegungen, da sich aus fundamentaler Sicht wenig geändert hat.

"Was passiert nach dem heutigen Tag? Wird sich etwas ändern?" fragte Brown. "Denn wenn wir glauben, dass wir in eine Rezession gehen, und wenn Larry Fink sagt, dass der Durchschnitts-CEO an eine Rezession glaubt, dann wissen wir, was auf uns zukommt".

Die Gewinnmeldungen in den kommenden Wochen könnten die Lage noch schwieriger machen, sagte der Investor. Da die Zollverhandlungen noch andauern, könnten die Unternehmen laut Brown auf Prognosen verzichten.

"Ende der Woche beginnt die Gewinnsaison, und wissen Sie, was Sie dann hören werden? Vielleicht nicht von den Banken, aber von allen anderen: Sie werden ihre Prognosen zurückziehen", meint Brown.

Er fügte hinzu: Wenn die USA in eine ausgewachsene Rezession abrutschen, würden die Erträge um 20 bis 30 Prozent fallen, was bei Marktabschwüngen typisch wäre.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

