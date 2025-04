Yuan im freien Fall: Chinas Währung erreicht tiefsten Stand seit 2007!

Der chinesische Yuan ist am Mittwoch auf den schwächsten Stand seit mehr als 17 Jahren gefallen. Die Eskalation im Handelskrieg zwischen den USA und China sorgt für Turbulenzen an den Devisenmärkten. Der Onshore-Yuan schloss die heimische Handelssitzung bei 7,3498 zum US-Dollar – der niedrigste Schlusskurs seit Dezember 2007. Noch dramatischer fielen die Verluste bei der Offshore-Variante der Währung aus, die in der Nacht auf ein Allzeittief von 7,4288 pro Dollar abrutschte.

Die Entwicklung folgt auf die Inkraftsetzung massiver US-Strafzölle auf chinesische Waren. Die "reziproken" Maßnahmen der US-Regierung unter Präsident Donald Trump traten am Mittwoch in Kraft und umfassen unter anderem Zölle von bis zu 104 Prozent auf chinesische Importe.