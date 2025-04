Wenn Sie Dividenden mögen, werden Sie diesen ETF mit 5,4 % Rendite lieben

Um an den Kapitalmärkten Geld zu verdienen, müssen Sie kein Experte oder Millionär sein. Alles, was Sie benötigen, ist ein günstiger Online-Broker, die passende Strategie und leicht handelbare Produkte mit geringen Kosten. ETFs sind dabei eine große Hilfe, denn sie bilden meist einen gesamten Markt ab, streuen das Kapital über viele Einzelwerte und schonen den Geldbeutel. So lassen sich mit wenigen Käufen alle Regionen und Märkte der Welt abdecken und selbst mit einem kleinen Vermögen ein breit gestreutes Portfolio aufbauen.

Dividenden sind zudem ein zentraler Bestandteil der Gesamtrendite. Je nach Höhe können sie bis zu einem Drittel dazu beitragen. Hinzu kommt, dass starke Unternehmen sie regelmäßig und meist sogar jährlich steigern.