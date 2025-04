Rekordjahr und unaufhaltsames Wachstum im Edelmetallsektor!

Wheaton Precious Metals: Rekordproduktion und Wachstum in der Zukunft

Wheaton Precious Metals hat sich als führendes Unternehmen in der Bergbauindustrie etabliert, mit einer beeindruckenden Marktkapitalisierung von 50 Milliarden US-Dollar. In diesem Interview erhalten Sie einen detaillierten Blick auf die beeindruckenden Leistungen des Unternehmens, seine Wachstumsstrategien und seine Verpflichtungen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG).

Exklusives Interview im Rahmen der Zuri-Invest-Veranstaltung

In diesem Gespräch auf der Zuri-Invest-Veranstaltung erörtert Emma Murray, Vizepräsidentin für Investor Relations bei Wheaton Precious Metals, die beeindruckende Leistung des Unternehmens, zukünftige Wachstumsstrategien, das Engagement für ESG und die Dividendenpolitik.

Überblick über Wheaton Precious Metals

Wheaton Precious Metals (WKN: A2DRBP) ist bekannt für seine außergewöhnlichen Leistungen im Bereich der Edelmetalle. Mit einer starken Bilanz und einer klaren Wachstumsstrategie hat das Unternehmen in den letzten 25 Jahren eine bemerkenswerte Entwicklung durchlaufen. Die Entscheidung, in Edelmetalle zu investieren, hat sich als weise erwiesen, insbesondere in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit.

Beeindruckende Produktionszahlen

Das vergangene Jahr war für Wheaton ein Rekordjahr. Die Produktion übertraf die Erwartungen, insbesondere in Bezug auf die bedeutendsten Vermögenswerte wie Salobo, eine Mine für Basismetalle in Brasilien, und Constansia, die von Hudbay betriebene Mine in Peru. Diese beiden Projekte haben maßgeblich zu den Rekordzahlen im vierten Quartal beigetragen, was einen soliden Grundstein für das bevorstehende fünfjährige Wachstumsprogramm legt.

Wachstumsprognosen

Wheaton plant, bis 2029 etwa 40 % mehr Produktion zu erreichen. Dies ist ein beispielloses Wachstum für ein Unternehmen dieser Größe in der Branche. Die Prognosen sehen einen Anstieg von 635.000 Unzen im letzten Jahr auf 850.000 Unzen Goldäquivalent vor. Der Anteil an Gold beträgt dabei etwa 65 %, während Silber etwa 35 % ausmacht.

Strategische Ausrichtung auf Edelmetalle

Wheaton sieht sich als primären Anbieter von Edelmetallen. Obwohl das Unternehmen die Möglichkeit in Betracht zieht, auch in Kupfer und andere Basismetalle zu investieren, bleibt der Fokus auf Edelmetallen. Diese Strategie ist entscheidend, um den Anforderungen der Investoren gerecht zu werden, die eine klare Ausrichtung auf Edelmetalle erwarten.

Qualität der Vermögenswerte

Ein zentraler Aspekt der Unternehmensstrategie ist die Qualität der Vermögenswerte. 83 % der Vermögenswerte befinden sich im unteren Bereich der jeweiligen Kostenkurven. Dies ist entscheidend, da nur in diese Vermögenswerte investiert wird, um die Exploration und das Wachstum zu fördern.

Mit Rohstoff- und Commodity TV immer die neusten Management-News aus 1. Hand!

Precious Metals Summit ist die erste unabhängige Investmentkonferenz in der Schweiz, die sich auf Entdecker, Entwickler und aufstrebende Produzenten von Gold, Silber und vielen weiteren Rohstoffen konzentriert.

Der Rohstoffsektor ist heiß! Hier gibt es nun wieder ordentlich Geld zu verdienen!

Auf Rohstoff-TV und Commodity TV erhalten Sie alle erforderlichen News und Informationen zu den unterschiedlichsten Minenunternehmen in verschiedenen Rohstoffen.

Organisches Wachstum und neue Projekte

Wheaton verfolgt eine Strategie des organischen Wachstums. Alle Projekte, die in den kommenden Jahren in Produktion gehen, sind bereits in der Pipeline des Unternehmens. Dies minimiert das Risiko und sorgt dafür, dass das Unternehmen auch bei Verzögerungen in einem bestimmten Projekt auf Kurs bleibt.

Finanzielle Flexibilität und Investitionsmöglichkeiten

Das Unternehmen verfügt über eine solide finanzielle Basis. Mit einem ungenutzten Kreditrahmen von 2 Milliarden US-Dollar und über 800 Millionen US-Dollar in bar ist Wheaton gut aufgestellt. Die Herausforderung besteht jedoch darin, qualitativ hochwertige Projekte zu finden, die den strengen Anforderungen des Unternehmens entsprechen.

ESG-Verpflichtungen und soziale Verantwortung

Die Prinzipien der nachhaltigen Entwicklung und soziale Verantwortung sind grundlegend für die Unternehmensphilosophie von Wheaton. Das Unternehmen hat sich verpflichtet, 1,5 % seines Nettogewinns jährlich in die Gemeinschaften zu investieren, in denen es tätig ist. Dies zeigt das Engagement, den sozialen Einfluss zu maximieren und den Gemeinden etwas zurückzugeben.

Technologische Innovationen im Bergbau

Wheaton engagiert sich auch für technologische Innovationen, die die Effizienz im Bergbau verbessern und den CO2-Fußabdruck reduzieren. Ein Beispiel dafür ist die Unterstützung neuer Mühlentechnologien, die nicht nur Energie sparen, sondern auch die Produktionskapazität beibehalten.

Dividendenpolitik und Kapitalallokation

Die Dividendenpolitik von Wheaton ist darauf ausgelegt, den Aktionären eine attraktive Rendite zu bieten. Im Jahr 2024 wird das Unternehmen auf eine progressive Dividende umsteigen, die jährlich wachsen soll. Dies zeigt das Engagement von Wheaton, den Aktionären einen Teil des Erfolgs zurückzugeben.

Ausblick auf die Zukunft

Mit einem soliden Geschäftsmodell und einer klaren Wachstumsstrategie sieht Wheaton einer vielversprechenden Zukunft entgegen. Das Unternehmen plant, die Dividende kontinuierlich zu erhöhen und gleichzeitig in neue Projekte zu investieren. Die aktuelle Marktlage, insbesondere bei Goldpreisen, bietet enorme Chancen für zukünftiges Wachstum.

Fazit

Wheaton Precious Metals ist ein herausragendes Unternehmen in der Bergbauindustrie, das nicht nur finanziell stark aufgestellt ist, sondern auch ein starkes Engagement für Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung zeigt. Mit einer klaren Wachstumsstrategie und einem Fokus auf qualitativ hochwertige Projekte ist Wheaton gut positioniert, um auch in Zukunft erfolgreich zu sein. Investoren sollten dieses Unternehmen definitiv in Betracht ziehen.

Mein Team und/oder ich selbst sind oder können Aktionäre der präsentierten Unternehmen sein und diese sind oder können Teil des SRC Mining Special Situations Certificate sein oder werden.

Dies ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Jeder muss selber wissen was für ein Risiko er eingehen kann und sich zutraut. Jeder ist für sich selber verantwortlich.

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger und Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

Es gilt der Disclaimer der SRC AG: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/

Die Swiss Resource Capital AG auf einen Blick: