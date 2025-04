Eine Assetklasse mit Steuervorteilen (FOTO)

Regensburg (ots) - Eine der Schlüsseltechnologien der Energiewende wird zur

renditestarken Anlageklasse für Privatinvestoren



"Batteriespeicher-Investments bieten Privatanlegern erstmals Zugang zu einer

Assetklasse mit besonderen Rendite- und Steuervorteilen, die bisher

institutionellen Investoren vorbehalten war," erklären Thomas Haberl und Roland

Kufner, Geschäftsführer der Ohana Invest GmbH. Diese innovative Investitionsform

verbindet steuerliche Vorteile mit nachhaltigen Erträgen in einer

zukunftsweisenden Branche.



Die direkte Beteiligung an modernen Stromspeicher-Anlagen erschließt nicht nur

den lukrativen Markt des Energiehandels und der Netzstabilisierung, sondern

ermöglicht durch den Investitionsabzugsbetrag (IAB) auch erhebliche steuerliche

Vorteile.





Die Funktionsweise: Eigentum an moderner EnergieinfrastrukturBei einem Batteriespeicher-Investment (https://batterie-direktinvest.de/) werdenSie tatsächlicher Eigentümer eines Batteriegroßspeichers oder eines definiertenAnteils davon - mit eigenen Batterieeinheiten und Wechselrichtern. Eingrundlegender Unterschied zu Fonds oder indirekten Beteiligungen."Ein Batteriespeicher-Direktinvestment bedeutet echtes Eigentum an einer realenAnlage mit konkreten Sachwerten. Diese direkte Eigentümerschaft bildet dieGrundlage für einzigartige steuerliche Vorteile", so Thomas Haberl,Geschäftsführer der Ohana Invest GmbH.Der Einstieg ist bereits ab etwa 200.000 Euro möglich. Die Erträge stammen ausverschiedenen Einnahmequellen: dem Arbitrage-Handel am Spotmarkt (Strom günstigeinkaufen, teuer verkaufen) und der Bereitstellung von Primär- undSekundärregelleistung zur Netzstabilisierung. Der sogenannte"Batteriespeicher-Effekt" beschreibt die Fähigkeit, das Energiesystem flexiblerund stabiler zu machen, indem überschüssiger Strom gespeichert undbedarfsorientiert wieder bereitgestellt wird.Der Steuereffekt: Mit dem IAB die Steuerlast sofort reduzierenWeiterer finanzieller Vorteil eines Batteriespeicher-Investments ist derInvestitionsabzugsbetrag (IAB) (https://batterie-direktinvest.de/iab) gemäß § 7gEStG. Dieser ermöglicht es Anlegern, bis zu 50 % der Investitionssumme sofortsteuerlich geltend zu machen."Bei einem Steuersatz von 42 % und einer Investition von 200.000 Euro bedeutetdas eine unmittelbare Steuerersparnis durch Ihre Steuererklärung von über 42.000Euro allein durch den IAB. Diese Steuerersparnis reduziert das eingesetzteEigenkapital Ihres Stromspeicher-Investments erheblich."Besonders attraktiv für Selbstständige und Gutverdiener: Der IAB kann sogar