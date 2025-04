Gert Löhmer von GL Consulting & Interim erklärt, warum Unternehmen nicht am falschen Ende sparen sollten (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Emmerthal (ots) - Krisen verlangen nach klarem Kurs und schnellem Handeln -genau hier bietet ein Interim-Manager wertvolle Unterstützung. Dennoch bleibtdieses Potenzial in vielen Unternehmen ungenutzt. Gert Löhmer von GL Consulting& Interim setzt genau an diesem Punkt an: Als Interim-Manager bringt erUnternehmen wieder auf Kurs, indem er nicht nur berät, sondern dieGeschäftsführung praktisch unterstützt und Verantwortung übernimmt. Sein Ansatz:schnelle Umsetzung, klare Kommunikation, nachhaltige Stabilität. Welche EinwändeGert Löhmer häufig hört - und warum sie nicht standhalten - erfahren Sie hier.In vielen Unternehmen herrscht eine fatale Fehleinschätzung: Aus falschverstandener Sparsamkeit wird auf dringend benötigte externe Unterstützungverzichtet. Besonders in der aktuellen Wirtschaftslage, in der Agilität undAnpassungsfähigkeit überlebenswichtig sind, zeigt sich diese Haltung alsgefährliche Sackgasse. Statt externe Expertise zu nutzen, wird auf überlasteteinterne Strukturen gesetzt - und dabei die wohl knappste Ressource verspielt:Zeit. Doch der Schaden, der durch diese Verweigerungshaltung entsteht, ist umein Vielfaches höher als die vermeintliche Kostenersparnis. "Wer glaubt, sichdurch falsches Sparen Luft zu verschaffen, zahlt am Ende doppelt", warnt GertLöhmer, Geschäftsführer der GL Consulting & Interim. "Denn entweder wird esspäter richtig teuer, um Versäumtes aufzuholen - oder das Unternehmen steht imschlimmsten Fall schon bald vor dem Aus.""Krisen erfordern keine endlosen Meetings und PowerPoint-Schlachten - sieerfordern Handeln und verstärkte Management-Kapazitäten. Genau da kommt einInterim-Manager ins Spiel", fügt er hinzu. Im Gegensatz zu klassischen Beratern,die meistens nur Empfehlungen aussprechen, verstärkt der Unternehmer dieGeschäftsführung notleidender Maschinenbau- und Industrieunternehmen undübernimmt somit operative Verantwortung. Mit der GL Consulting & Interimverfolgt er einen klar strukturierten Ansatz: Ziele definieren, Befugnisseklären, sofort umsetzen. Er steigt somit direkt ins Tagesgeschäft ein,stabilisiert Prozesse und sorgt für eine nachhaltige Transformation. Sein Fokusliegt dabei nicht nur auf Zahlen, sondern vor allem auf den Menschen imUnternehmen. Sein Ziel: nicht nur kurzfristige Stabilisierung, sondernlangfristige Krisenfestigkeit durch gestärkte Führungskräfte und optimierteProzesse. Doch trotz der offensichtlichen Vorteile externer Unterstützung habenviele Unternehmen Vorbehalte. Die zwei größten Einwände seiner Kunden begegnetGert Löhmer immer wieder - und er hat klare Antworten darauf.1. Einwand: Ein Interim-Manager ist zu teuer