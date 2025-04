DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft RENAULT SA auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Renault vor den am 24. April erwarteten Umsatzzahlen zum ersten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Der französische Autobauer gelte als das Unternehmen innerhalb der Branche mit den geringsten direkten Auswirkungen der Zölle, da keine Direktverkäufe in die USA getätigt würden, schrieb Analyst Christoph Laskawi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sekundäreffekte auf die Absatzmengen im wichtigen europäischen Markt könnten jedoch weiterhin auftreten, sollten aber durch die starke Modellpalette von Renault abgefedert werden. Das erste Quartal dürfte von Lagereffekten betroffen sein, doch der Produktmix sei stark, was voraussichtlich im Jahresverlauf auch so bleiben werde./ck/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2025 / 08:07 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Renault Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,54 % und einem Kurs von 41,43EUR auf Tradegate (09. April 2025, 15:16 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Christoph Laskawi

Analysiertes Unternehmen: RENAULT SA

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 60

Kursziel alt: 60

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m