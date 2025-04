JEFFERIES stuft RHEINMETALL AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Rheinmetall auf "Buy" mit einem Kursziel von 1540 Euro belassen. Er prophezeie noch keinen Tiefpunkt, sehe aktuell jedoch die beste Chance seit fünf Jahren, strukturelle Gewinner zu kaufen, schrieb Analyst Raj Jilka in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er und sein Team hätten über 60 Branchenforschungsteams in Europa befragt, um 50 Marktführer mit dauerhaften Wettbewerbsvorteilen zu identifizieren. Diese Leader dürften die hohen Marktschwankungen meistern und langfristig überdurchschnittliche risikoadjustierte Renditen erzielen. Rheinmetall sei gut positioniert, um vom starken Wachstum des deutschen Verteidigungshaushalts zu profitieren. Aufgrund seiner kurzfristigen Ausrichtung dürften sich die steigenden Ausgaben schneller in Umsatzwachstum niederschlage als bei einigen längerzyklischen Konkurrenten./ck/menVeröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2025 / 05:44 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2025 / 06:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,51 % und einem Kurs von 1.312EUR auf Tradegate (09. April 2025, 15:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Raj Jilka

Analysiertes Unternehmen: RHEINMETALL AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 1540

Kursziel alt: 1540

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



