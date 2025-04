Investor O’Leary fordert 400 Prozent China-Zölle: Börsen weltweit im freien Fall

O’Leary begründet seine radikale Forderung mit eigenen negativen Geschäftserfahrungen im Reich der Mitte. "Ich mache Geschäfte in China. Sie halten sich nicht an die Regeln […] Sie betrügen, sie stehlen [geistiges Eigentum]."

Die von US-Präsident Trump verhängten 104-prozentigen Zölle auf chinesische Waren sind für den TV-Investor Kevin O’Leary nicht genug. In einer Diskussionsrunde bei CNN erklärte der "Shark Tank"-Star am Dienstagabend: "104 Prozent-Zölle in China sind nicht genug. Ich befürworte 400 Prozent."

Für O’Leary ist China der größte Profiteur des Welthandels, ohne sich an Regeln zu halten. Klagen vor chinesischen Gerichten seien wirkungslos, technologische Innovationen würden kopiert und in den USA verkauft. Daher sieht er die USA in einer starken Verhandlungsposition. Präsident Xi könne sich nur halten, solange es wirtschaftlich laufe.

Während O’Leary mehr Härte fordert, zeigt China sich konfrontativ. Die Volksrepublik kündigte am Mittwoch eine Gegenmaßnahme an: Die Zölle auf US-Importe werden ab dem 10. April von 34 Prozent auf 84 Prozent steigen. Damit reagiert Peking auf die US-Zollrunde, die seit Mitternacht in Kraft ist.

US-Finanzminister Scott Bessent reagierte gelassen. "Es ist bedauerlich, dass die Chinesen eigentlich nicht verhandeln wollen, denn sie sind die schlimmsten Übeltäter im internationalen Handelssystem." Er nannte Chinas Wirtschaft "unausgewogen" und bezeichnete die Eskalation als Verlust für Peking.

Der Handelskonflikt hat bereits drastische Marktreaktionen ausgelöst: Der S&P 500 fiel um fast 20 Prozent und rutschte in einen Bärenmarkt. Auch internationale Börsen wie der südkoreanische Kospi sowie die Indizes in Shanghai und Hongkong verzeichneten starke Verluste. Laut US-Handelsstatistik exportierten die USA 2024 Waren im Wert von 143,5 Milliarden US-Dollar nach China – dem gegenüber standen Importe von fast 439 Milliarden US-Dollar.

Trump selbst kommentierte am Mittwoch kurz nach Handelsbeginn auf Truth Social: "BLEIBT GELASSEN! Alles wird gut",drei Minuten nachdem die Märkte erneut mit roten Zahlen eröffnet hatten. "Die USA werden größer und besser sein als je zuvor." In einem Folgebeitrag betonte er: "JETZT IST DIE GUTE ZEIT ZUM KAUFEN!!!"

Chinas Regierung veröffentlichte derweil ein White Paper, in dem sie versichert, alle WTO-Regeln einzuhalten. Doch angesichts der scharfen gegenseitigen Zollerhöhungen droht ein Handelskrieg, der die globale Wirtschaft weiter unter Druck setzen dürfte.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion