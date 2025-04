Corendon Das erste vollständig tätowierte Flugzeug der Welt fliegt, ein Meilenstein in der Luftfahrtgeschichte BADHOEVEDORP, Niederlande, 9. April 2025 /PRNewswire/ - Corendon Dutch Airlines hat das erste vollständig tätowierte Flugzeug der Welt enthüllt und damit einen symbolischen Moment sowohl in der Luftfahrt als auch in der Kunst markiert. Zur Feier …