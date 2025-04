JEFFERIES stuft EssilorLuxottica auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat EssilorLuxottica auf "Buy" mit einem Kursziel von 310 Euro belassen. Er prophezeie noch keinen Tiefpunkt, doch sehe aktuell die beste Chance seit fünf Jahren, um strukturelle Gewinner zu kaufen, schrieb Analyst Raj Jilka in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er und sein Team hätten über 60 Branchenforschungsteams in Europa befragt, um 50 Marktführer mit dauerhaften Wettbewerbsvorteilen zu identifizieren. Diese Leader dürften die hohen Marktschwankungen meistern und langfristig überdurchschnittliche, risikoadjustierte Renditen erzielen. Essilor, als struktureller Outperformer und führender Konsolidierer im optischen Bereich, habe sich als Branchenführer etabliert und sei in der Lage, Markttrends und Anteilseigner zu beeinflussen./ck/heVeröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2025 / 05:44 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2025 / 06:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die EssilorLuxottica Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,85 % und einem Kurs von 237,2EUR auf Tradegate (09. April 2025, 15:54 Uhr) gehandelt.



