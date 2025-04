Koalitionäre planen mehr neue Militärtechnik

SirWilliams schrieb 07.04.25, 13:26

Der Nachkauf war definitiv lohnenswert, aber die heutige +20 % Bewegung innerhalb weniger Stunden ist für mich nicht der Maßstab bei einem Titel wie diesem.



Ich bewerte das Investment strategisch und langfristig – und da sind Kurse ab 3.000 € je Aktie, gemessen am Wachstumspotenzial, deutlich realistischer und relevanter.



Mit dem, was an Aufträgen, Kapazitätsausbau und politischem Rückenwind auf uns zukommt, steht diese Aktie erst am Anfang einer strukturellen Neubewertung.