Präzision und Kalkül: EU startet Zolloffensive gegen Trumps Handelsagenda

Ein internes Papier, das Politico einsehen konnte, zeigt, wie Brüssel die Revanche mit chirurgischer Präzision plant: Sojabohnen – ein Schlüsselprodukt aus Louisiana, der Heimat von US-Repräsentantenhaussprecher Mike Johnson – stehen ebenso auf der Liste wie Geflügel aus Louisiana, Rindfleisch aus Kansas und Nebraska, Tabakwaren und Nudeln aus Florida, Autoteile aus Michigan und Holzprodukte aus den Südstaaten. Auch kuriose Zölle auf Taschentücher, Krawatten, Eissorten oder Damenunterwäsche aus bestimmten US-Regionen sind vorgesehen – ein klarer Seitenhieb auf Trumps politisches Hinterland.

Ein erster Teil der Zölle – gegen Jeans und Motorräder – tritt am 15. April in Kraft, weitere folgen am 16. Mai gegen Rindfleisch, Geflügel und Orangen. Der finale Schritt – 25 Prozent auf Sojabohnen und Mandeln – soll ab dem 1. Dezember gelten. Die EU lässt sich damit die Möglichkeit offen, in letzter Minute doch noch eine Deeskalation über Verhandlungen zu erreichen.

Der Ton bleibt jedoch bestimmt. "Die EU betrachtet die US-Zölle als ungerechtfertigt und schädlich", erklärte die Kommission am Mittwoch. Präsidentin Ursula von der Leyen bekräftigte das Angebot einer "Zero-for-Zero"-Lösung für Industriegüter, betonte aber auch, dass Brüssel auf weitere Maßnahmen vorbereitet sei.

Im Hintergrund stehen Zölle der USA auf Stahl, Aluminium und – seit Anfang April – pauschale Importabgaben von 20 Prozent auf fast alle EU-Güter. Laut Handelskommissar Maros Sefcovic betrifft das bis zu 70 Prozent der EU-Ausfuhren in die USA – ein Volumen von 380 Milliarden Euro, das nun mit Gegenzöllen von bis zu 13,5 Milliarden Euro beantwortet wird.

Der aktuelle Maßnahmenkatalog ersetzt frühere Pläne, etwa einen 50-Prozent-Zoll auf Whiskey, der nach heftigem Druck aus Frankreich und Italien gestrichen wurde. In diesem Punkt ist die EU bewusst zurückgerudert, um Trumps Drohung mit 200-Prozent-Zöllen auf europäischen Wein und Champagner nicht Realität werden zu lassen.

Die EU fährt damit eine Doppelstrategie: Sie übt Druck auf republikanisch geprägte US-Industrien aus, ohne das transatlantische Verhältnis zu sprengen. Gleichzeitig arbeitet sie an einem erweiterten Maßnahmenpaket, das auch digitale Dienstleistungen oder das sogenannte Anti-Coercion-Instrument umfassen könnte – ein Hebel, um amerikanischen Technologiekonzernen wie Amazon oder Google den Marktzugang zu erschweren.

In Brüssel überwiegt dennoch die Hoffnung auf Gespräche. "Diese Gegenmaßnahmen können jederzeit ausgesetzt werden", betonte die Kommission – wenn Washington zu einem fairen Kompromiss bereit sei.

Ob es dazu kommt, bleibt ungewiss. Trump hat bisher kaum Anzeichen für einen Kurswechsel gezeigt. Doch der politische Druck wächst – auch in den USA, wo betroffene Branchen wie die Sojaproduzenten bereits Alarm schlagen. Die EU ihrerseits signalisiert: Sie ist bereit, zurückzuschlagen – und hat dabei noch einiges in der Hinterhand.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

