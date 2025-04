Jetzt Öl kaufen, Tech meiden – sagt der Mann mit der Dow-50.000-Prognose!

Der Marktstratege Yves Lamoureux, Präsident von Lamoureux & Co., bleibt bei seiner Bullen-Prognose: Der Dow Jones könne bis 2027 auf 50.000 Punkte steigen. Anders als ein klassischer "Melt-up" erwartet er einen "harten Anstieg". Danach rechnet Lamoureux jedoch mit einer langen Seitwärtsbewegung – denn die Zinsen für 10-jährige US-Staatsanleihen könnten bis 2028 auf 6 bis 7 Prozent steigen.

Im Herbst 2024 hatte er Investoren geraten, im November und Dezember Kasse zu machen, um auf mögliche Kursrückgänge vorbereitet zu sein. "Das eröffnet Optionen", schrieb er. Außerdem kritisierte er die Zinssenkungspolitik der Fed in einem ohnehin teuren Markt. "Sie senken die Zinsen und der Markt schießt in die Höhe, also gießen sie noch Öl ins Feuer."

Auch zur aktuellen Volatilität am Aktienmarkt hat Lamoureux klare Empfehlungen. Investoren sollten regelmäßig Bargeldreserven aufbauen und nicht permanent voll investiert bleiben. "Den Leuten wurde beigebracht, auf dem Markt zu bleiben. Ich halte das für falsch. Man muss im Laufe der Zeit Bargeld aufbauen, wenn es zu teuer wird und jetzt sehr günstig ist", so Lamoureux.

Seine größte Überzeugung gilt aktuell Ölaktien. Trotz fallender Kurse in diesem Jahr sieht er enormes Potenzial. "Ich denke, sie werden in den nächsten 10 Jahren großartig sein, weil Öl 200 US-Dollar kosten wird."

Der derzeitige Ölpreis von rund 60 US-Dollar markiere seiner Meinung nach den Tiefpunkt. Als Grund nennt Lamoureux die Erschöpfung der Schieferreserven – ähnlich wie in den 1970er Jahren beim regulären Öl. "Sobald die Produktion geringer ist als die Nachfrage, ist es ein Rohstoff, der die Preise in die Höhe treibt."

Technologie bleibt für ihn zwar langfristig attraktiv, doch viele Tech-Werte hält er aktuell für "immer noch sehr teuer". Im Gegensatz dazu seien Ölaktien "definitiv ein Leckerbissen für Leute, die nicht wissen, was sie tun".

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion