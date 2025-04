NEWS-HAMMER bei JERICHO ENERGY! KI-Partnerschaft mit AT&T

📍 Glasfaserverbindung wurde am ersten KI-Rechenzentrumsstandort installiert

📍 AT&T liefert die Technik

📍 Jericho Energy unterliegt keinerlei Zöllen – Firmensitz in den USA und Services für die USA

📍 Uplisting an den US-Börsen angestrebt, um die Liquidität und den Aktionärswert zu steigern

📍 Der McKenna Gruppe, die bereits 10% an Jericho halten wurden Aktienoptionen zu 0,20 CAD (über dem aktuellen Kurs!) eingeräumt. Es handelt sich hier um einen einflussreichen Lobbyisten in Washington mit Verbindungen zur Trump-Regierung



Jericho Energy Ventures (JEV) hat eine Partnerschaft mit AT&T geschlossen, um eine Glasfaseranbindung mit mindestens 10 Gbit/s für sein erstes modulares KI-Rechenzentrum in Oklahoma bereitzustellen. Dieses Projekt, das am 31. März 2025 angekündigt wurde, nutzt die vorhandenen Erdgasressourcen des Unternehmens, um eine skalierbare Infrastruktur für KI-Computing zu schaffen, die zukünftig auf über 100 Gbit/s erweitert werden kann.

Die Zusammenarbeit soll die Entwicklung eines innovativen, mit Erdgas betriebenen KI-Rechenzentrums vorantreiben und die wachsende Nachfrage nach Hochleistungs-KI-Infrastruktur decken. JEV prüft zudem ein mögliches Uplisting an einer US-Börse, um seine Marktpräsenz zu stärken.

✅ Innovationsansatz: Das Rechenzentrum kombiniert traditionelle Energieressourcen (Erdgas) mit moderner KI-Technologie, was einen einzigartigen Ansatz im Energiesektor darstellt.



✅ Standortvorteil: Oklahoma bietet Jericho durch seine bestehenden Öl- und Gasanlagen eine strategische Basis für die Umsetzung dieses Projekts.



✅ Marktpotenzial: Die Partnerschaft mit AT&T, einem Branchenführer, unterstreicht das Vertrauen in das Projekt und könnte weitere Investoren anziehen.



✅ Strategische Ausrichtung: CEO Brian Williamson betonte die Bedeutung dieser Entwicklung für den Aufbau einer „nächsten Generation“ modularer KI-Rechenzentren.



✅ Finanzielle Perspektive: Ein potenzielles Uplisting der US-Notierung könnte den Zugang zu Kapitalmärkten verbessern und das Wachstum des Unternehmens beschleunigen.



✅ Nachhaltigkeitsaspekt: Obwohl mit Erdgas betrieben, wird nicht erwähnt, wie das Projekt mit den Klimazielen harmoniert – ein Punkt, der weitere Klärung erfordern könnte.

JEV beschleunigt seine Initiative für modulare Rechenzentren mit voller Kraft

Jericho Energy gibt bekannt, dass das Unternehmen in Zusammenarbeit mit AT&T Glasfaserverbindungen mit mindestens 10 Gbit/s an seinem ersten modularen Hochleistungs-KI-Rechenzentrumsstandort in Oklahoma installiert hat.

Diese Implementierung nutzt modernste Technologien und Datenübertragungsprotokolle und ist auf über 100 Gbit/s skalierbar, um dem erwarteten Nachfragewachstum gerecht zu werden.

Brian Williamson, CEO von Jericho Energy, kommentierte: "Wir arbeiten mit Hochdruck am Ausbau unserer modularen KI-Rechenzentren. Die Partnerschaft mit dem Branchenführer AT&T und anderen Unternehmen zur Bereitstellung von Hochgeschwindigkeits-Glasfaserverbindungen vor Ort ist ein entscheidender Schritt für die Entwicklung einer modularen KI-Computing-Infrastruktur der nächsten Generation. Durch die Nutzung unserer Erdgasressourcen und strategischen Standorte sind wir bestens aufgestellt, um skalierbare, zuverlässige und kostengünstige Stromversorgungslösungen anzubieten, die den wachsenden Anforderungen des KI-Zeitalters gerecht werden.“

Ein Artikel des Wall Street Journal vom 30. März 2025 mit dem Titel „Der KI-Rechenzentrumsboom kommt ins Herz Amerikas“ beleuchtet, wie Meta und andere Technologiegiganten die ländlichen Gebiete Amerikas nach Land, Übertragungsleitungen und Erdgas für KI-Projekte absuchen und sich so mitten in der Öl- und Gasregion des Landes niederlassen.

Jericho gibt außerdem bekannt, dass es im Rahmen seines Aktienoptionsplans 1 Mio. Aktienoptionen an McKenna & Associates, eine spezialisierte Beratungs- und Investmentfirma und Inhaberin von 10 % der Anteile an JEV, gewährt hat. Geschäftsführer der Firma ist Andrew J. McKenna. Die Optionen sind zu einem Preis von 0,20 CAD für einen Zeitraum von bis zu drei Jahren ausübbar.

Brian Schafer, President von McKenna & Associates, brachte die anhaltende Unterstützung für JEV zum Ausdruck und erklärte: "Jerichos Eröffnung seines erdgasbetriebenen modularen KI-Rechenzentrums in Oklahoma ist eine intelligente, zukunftsorientierte Antwort auf den steigenden Bedarf an Datenspeicherung in den USA. Es zeugt von einer mutigen Vision und starker Umsetzung, um belastbare und einsatzbereite Rechenzentren zusammenzulegen, die die Vielzahl kleiner Erdgaslagerstätten im Herzen Amerikas nutzen. Ich habe volles Vertrauen in das Managementteam und seine Strategie und werde Jericho auch weiterhin voll und ganz in seiner nächsten Wachstumsphase unterstützen – einschließlich der Prüfung eines Uplistings der US-Börsennotierung –, während das Unternehmen in dieser entscheidenden Phase daran arbeitet, den Wert für die Aktionäre zu steigern.“

Die Erdgasanlagen und -infrastrukturen von Jericho Energy sollen also die Grundlage für die Entwicklung fortschrittlicher, technologiegesteuerter KI-Computing-Lösungen für das KI-Zeitalter bereitstellen.

Das Management von JEV ist der Ansicht, dass das Unternehmen ideal positioniert ist, um von der energie- und entwicklungsfreundlichen Regulierungslandschaft der Trump-Regierung zu profitieren, indem es seine strategischen Partnerschaften, die robuste Infrastruktur, die erstklassigen Grundstücke in Oklahomas geschichtsträchtigem Energiekorridor und die reichliche Verfügbarkeit von kostengünstigem Erdgas für den Betrieb von Rechenzentren nutzt.

Jerichos modulares Rechenzentrumsgeschäft wird von der regionalen Niederlassung in Tulsa, Oklahoma, aus betreut, wo das Öl- und Gas-Joint-Venture des Unternehmens derzeit rund 40.000 Acres produktives Land besitzt und betreibt.



Durch die Umwandlung des Erdgases in eine langfristig verlässliche Vor-Ort-Stromversorgung will JEV eine sichere, modulare, moderne und auf KI-Anwendungen zugeschnittene Computerinfrastruktur der nächsten Generation anbieten, die die Effizienz steigert, Abfall reduziert und die Energieresistenz stärkt.

In Verbindung mit dieser Initiative wird sich Jericho erneut auf die Maximierung und Entwicklung seiner traditionellen Energieanlagen konzentrieren, um ein signifikantes Produktionswachstum zu erzielen.

Brian Williamson, CEO von Jericho, erklärte: "Wir nehmen uns ein Beispiel an unseren Branchenführern und nutzen unser Erdgas und unsere Infrastruktur, um modulare KI-Computing-Lösungen zu betreiben. Wir glauben, dass dies eine transformative Wachstumschance darstellt. Indem wir unsere Energieressourcen mit der boomenden Nachfrage nach modularen KI-Computing-Infrastrukturen in Einklang bringen, wollen wir den Umsatz steigern und den Unternehmenswert durch einen innovativen, nachhaltigen Ansatz erhöhen."

"Wir werden nicht nur Erdgasressourcen für den Betrieb unserer modularen KI-Zentren nutzen, sondern auch mit unseren lokalen Versorgungsunternehmen und Genossenschaften zusammenarbeiten, um redundante, kostengünstige Stromlösungen bereitzustellen und so eine hohe Verfügbarkeit zu gewährleisten. Wir sehen auch einen Weg, wie wir unsere Energiewende-Assets nutzen können, um Kunden eine kohlenstoffärmere Wasserstoff-Brennstofflösung für ihre KI-Rechner anzubieten."





JERICHO ENERGY (TSX-V: JEV / WKN: A3DQHZ) ist ein kanadisches Unternehmen, das sich auf nachhaltige Energielösungen spezialisiert hat. Es kombiniert seine Öl- und Gasproduktion mit Investitionen in kohlenstoffarme Technologien, insbesondere Wasserstoff.



Das Unternehmen ist in zwei Hauptbereichen tätig: Der Exploration und Förderung von Öl- und Gasfeldern in US-Bundesstaat Oklahoma sowie der Entwicklung emissionsfreier Wasserstofftechnologien über seine Tochtergesellschaft Hydrogen Technologies LLC (HT). Diese aussichtsreiche Doppelstrategie positioniert Jericho Energy an der Schnittstelle von fossiler Energie und der Energiewende – ein spannender Ansatz in einem sich wandelnden Markt.

Mit dem positiven Cashflow aus der Öl- und Gasproduktion, die weiter erhöht werden soll, kann die Expansion der Wasserstofftechnologie teilweise finanziert werden.

Sehr spannend sind die Großaktionäre wie der CEO von DuPont, der CEO des Videospielgiganten Take-Two Interactive (GTA 6), und ein Lobbyist aus Washington mit Verbindungen zur Trump-Regierung.

Ein geplanter Spin-Off (hierbei sollen Gratisaktien an Jericho Energy Aktionäre ausgegeben werden!) des Wasserstoffgeschäfts könnte zusätzlich versteckte Kurspotentiale heben. Gerne erinnern wir uns an die extremen Kursgewinne über 400% mit Exeter Resource und der Abspaltung Extorre zurück ;-) bei der meine Leserinnen und Leser quasi „live“ mit dabei waren und gute Profite einstreichen konnten.

Und auch die aktuelle Unternehmensnachricht vom 09. April (brandneu!) sollte insbesondere Investoren von KI-Aktien gefallen.

Doch der Reihe nach…

Der wachsende Strombedarf durch KI und die Rolle von Wasserstoff



Technologieunternehmen wie Google, Microsoft und Amazon investieren aufgrund des wachsenden Energiehungers ihrer Datenzentren und KI bereits Milliardenbeträge direkt in die Kernenergie.

Jedoch testet u.a. Microsoft zeitgleich Wasserstoff-Brennstoffzellen als Backup-Stromquelle für Rechenzentren. Amazon und Google investieren in "24/7 grünen Strom" – hier könnte Wasserstoff bzw. Brennstoffzellen als Speicher eine Rolle spielen.

Der wachsende Stromverbrauch von KI (Künstlicher Intelligenz) und Datenzentren könnte die Nachfrage nach Wasserstoff sowohl direkt als auch indirekt beeinflussen.

Druck auf die Stromnetze und erneuerbare Energien - KI und Datenzentren sind extrem stromintensiv:

In einem Bericht von McKinsey & Company vom 24. Oktober 2024 heißt es, dass die Nachfrage nach KI-fähigen Rechenzentren Unternehmen und Investoren über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg viele Möglichkeiten bietet, und es wird prognostiziert, dass die weltweite Nachfrage nach Rechenzentren von 2023 bis 2030 jährlich um 19-22 % steigen und 171-219 Gigawatt (GW) erreichen könnte.

In einem weniger wahrscheinlichen Szenario könnte die Nachfrage um 27 % auf 298 GW ansteigen - weit über die heutigen 60 GW hinaus. Um ein Versorgungsdefizit zu vermeiden, müsste in weniger als einem Viertel der Zeit das Doppelte der seit 2000 gebauten Kapazitäten errichtet werden.

Die weltweiten Investitionen in US-Rechenzentren steigen sprunghaft an. Am 7. Januar 2025 kündigte das in Dubai ansässige Unternehmen DAMAC Properties Pläne an, zunächst 20 Milliarden Dollar in Rechenzentren zu investieren, die auf KI und Cloud Computing zugeschnitten sind, wobei die erste Phase des Projekts in Oklahoma, Texas, Louisiana, Ohio, Illinois und Indiana geplant ist.



Bei Oklahoma sollte man hellhörig werden, denn dort befindet sich auch das neu angekündigte Datencenter-Business von Jericho Energy!



Welche großen Unternehmen und Projekte gibt es an der Schnittstelle KI + Wasserstoff?

- Microsoft: Testet Wasserstoff-Brennstoffzellen für Notstrom in Datenzentren.

- Amazon: Investiert in grünen Wasserstoff über den Climate Pledge Fund.

- BP/Shell: Entwickeln Wasserstoff-Lösungen für industrielle und digitale Kunden.

Neben dem traditionsreichen Unternehmen Thyssenkrupp investieren auch Siemens Energy, Linde und BASF massiv in Wasserstofftechnologien

Siemens Energy treibt die Entwicklung von Elektrolyse-Technologien und wasserstoffbetriebenen Turbinen voran, Linde arbeitet an der Speicherung und Weiterleitung von Wasserstoff, während die BASF sich vorrangig der Wasserstoffnutzung für industrielle Prozesse widmet.

Für JERICHO ENERGY VENTURES (TSX-V: JEV / WKN: A3DQHZ) könnte dies eine gigantische Chance sein: Wenn die Firma skalierbare Lösungen für dezentrale Wasserstofferzeugung oder effiziente Brennstoffzellen anbietet, könnte sie Partnerschaften mit Tech-Giganten eingehen.

Noch ist die Firma von der breiten Masse weitgehend unentdeckt. Sie liebe Leser, gehören zu den ersten überhaupt, die sich nun bereits vor der Abspaltung des Wasserstoffgeschäfts hier positionieren können.

FAZIT:

Der steigende Strombedarf von KI und Datenzentren wird die Wasserstoffnachfrage langfristig erhöhen, weil:



1. Grüner Wasserstoff als Speichermedium für überschüssigen Ökostrom unverzichtbar wird.



2. Datenzentren selbst zu Abnehmern von Wasserstoff-Technologien werden (Brennstoffzellen, Kühlung).

Jericho Energy (TSX-V: JEV / WKN: A3DQHZ) sollte enorm von dieser Entwicklung profitieren.

Der Kursturbo für Jericho Energy? Eine reine Wasserstoff-Aktie als Abspaltung



Es könnte durchaus sein, dass es einige Anleger oder Fondsmanager gibt, die aufgrund von ESG-Vorschriften oder ihren eigenen ethischen Vorstellungen oder ihres Gewissens nicht in Firmen investieren können oder wollen, die im Bereich der fossilen Energien wie Öl und Gas tätig sind.

Nach der Abspaltung soll es dann einen reinen Öl- und Gasproduzenten (Jericho Energy) und eine 100%-ige Wasserstoff-Technologie Firma (Hydrogen Technologies) geben.





Dieser Schritt wird dann verborgende Unternehmenswerte heben, die bislang im Kurs noch nicht berücksichtigt sind und im besten Fall auch neue Investoren anziehen.

Wenn die Abspaltung (Spin-Off) abgeschlossen ist, werden die Aktien von Jericho Energy Ventures, die das Öl- und Gasgeschäft des Unternehmens repräsentieren, voraussichtlich unter dem Kürzel JEV an der TSX Venture Exchange weiter notiert bleiben. Die neue Wasserstoff-Aktie wird dann als eigenständiges Unternehmen an die Börse gebracht. Das Unternehmen betonte jedoch auch, dass es "keine Garantien hinsichtlich der Bedingungen, des Zeitplans oder des Abschlusses dieses Prozesses gibt".

"Wir sind der Meinung, dass die bestehenden JEV-Aktionäre von den Wachstumsaussichten profitieren werden, die sich aus dem Besitz von sowohl reinen Wasserstoff-Unternehmen als auch von Öl- und Gasunternehmen ergeben, wobei beide Unternehmen darauf ausgerichtet sind, ihren Wert zu maximieren und eine führende Rolle in ihrem Sektor einzunehmen", so CEO Brian Williamson.

Research Report sieht ein erstes Kursziel von 0,50 CAD: Mehr als +250% über dem aktuellen Kurs

Was die Öl- und Gasproduktion betrifft, so glauben die Analysten von Atrium Research, dass "die vorgeschlagene Transaktion" für eine viel größere Transparenz sorgen wird, da die Wirtschaftlichkeit der Vermögenswerte bisher durch die Rechnungslegung des JV verborgen war. "Wir sind der Meinung, dass dies den Anlegern eine bessere Einschätzung der Vermögenswerte ermöglichen wird, die zuletzt mit einem PV-10 (nur nachgewiesene Reserven) von 44 Mio. USD oder 0,29 CAD/Aktie angegeben wurden".

Atrium Research bewertet JEV weiterhin mit einer Sum-of-the-parts-Methode, einschließlich der Öl und Gas-Vermögenswerte mit 0,19 CAD /Aktie (0,7x NPV), Hydrogen Technologies mit 0,25 CAD /Aktie (4,5x 2025E-Umsatz) und seine Minderheitsbeteiligungen an Wasserstoff mit 0,03 CAD /Aktie (Kosten). Das Unternehmen bekräftigte seine Kaufempfehlung und sein Kursziel von 0,50 CAD pro Aktie, was einer potenziellen Rendite von mehr als +250% gegenüber dem aktuellen Stand entspricht.



Das Research kann hier gratis eingesehen werden: https://mcusercontent.com/4bc421505c66d079778a0d0be/files/8ade26cf-cca ...



An der Wasserstofffront "wird die vorgeschlagene Transaktion es dem neuen Unternehmen ermöglichen, Investoren für die Energiewende und ESG zu gewinnen, die zuvor aufgrund des Öl- und Gasgeschäfts zurückgeschreckt sind", so die Analysten.







Warum sollte man einen Kauf der Jericho Energy Aktie in Erwägung ziehen?

Wachstumsmarkt Wasserstoff: Wasserstoff gilt als Schlüsseltechnologie für die Dekarbonisierung von Industrie, Transport und Energieerzeugung. Jericho Energy hat mit seinem patentierten Dynamic Combustion Chamber (DCC)-Wasserstoffkessel eine innovative Lösung entwickelt, die emissionsfrei Dampf und Wärme für industrielle Anwendungen liefert. Angesichts der weltweiten Bemühungen, CO2-Emissionen zu reduzieren, könnte diese Technologie stark an Bedeutung gewinnen.

Spin-Off: Durch die Abspaltung des Wasserstoffgeschäfts in eine eigenständige Firma soll ein Mehrwert für die Aktionäre geschaffen werden. Bisherige Unternehmenswerte die bislang keine Berücksichtigung finden, sollen so gehoben werden. Aktionäre der bisherigen Jericho Energy werden dann anteilig neue Aktien der Wasserstoff-Firma erhalten.



Diversifiziertes Geschäftsmodell: Während viele reine Wasserstoffunternehmen noch in der Entwicklungsphase stecken und keine stabilen Einnahmen haben, generiert Jericho Energy durch seine traditionellen Öl- und Gas-Joint-Ventures bereits Cashflow. Dies reduziert das Risiko und bietet finanzielle Stabilität, um die Wasserstoffsparte auszubauen.



Attraktive Bewertung: Mit einer Marktkapitalisierung von gerade mal rund 40 Mio. CAD erscheint die Aktie im Vergleich zu anderen Wasserstoff-Playern günstig bewertet. Sollte die DCC-Technologie kommerziellen Erfolg erzielen, könnte dies den Aktienkurs erheblich steigern.



Strategische Partnerschaften: Jericho Energy hat in den letzten Jahren Partnerschaften mit etablierten Unternehmen und Institutionen geschlossen, was die Marktakzeptanz und Skalierbarkeit der Technologie fördert. Dies signalisiert Vertrauen in das Unternehmen und seine Innovationen.

Starkes Management und einflussreiche Investoren

Jericho Energy wird von folgenden einflussreichen Investoren unterstützt:

● Ed Breen (~10%) – Vorsitzender und CEO von DuPont, bekannt für die Schaffung von Shareholder Value durch Spin-offs.

● Strauss Zelnick - Medienmogul und CEO von Take-Two Interactive (GTA 6), der als Vorsitzender für Belzberg & Co. deren Aktien verwaltet

● Andrew McKenna (10%+) - einflussreicher Lobbyist in Washington mit Verbindungen zu LIV Golf und der Trump-Regierung. Er kaufte persönlich bereits 32 Millionen Aktien von Jericho Energy!

● Mike Graves (15%+) - Öl- & Gasveteran, verkaufte das Familienunternehmen für $500M+. Der "Michael L. Graves Inter Vivos Trust" hält aktuell 42,9 Mio. Aktien von Jericho Energy.

Beachten Sie bei einem Investment in einer Aktie mit solch enorm hohen Chancen aber auch enorm hohen Risiken wie Jericho Energy (TSX-V: JEV / WKN: A3DQHZ) immer ihr persönliches Risikoprofil. Agieren Sie immer mit Limitkursen und begrenzen Sie ihre möglichen Verluste. Die Aktie ist an allen wichtigen deutschen Handelsplätzen wie z.B. Frankfurt, TradeGate und der L&S Exchange gelistet. Die Heimatbörse ist die TSX-Venture in Kanada.

Viel Erfolg!

Disclaimer/Interessenskonflikt: Der Autor (Daniel Schaad) hält derzeit keine Aktien von Jericho Energy.

Es handelt sich bei dieser Veröffentlichung ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, und auch nicht um eine Kauf- oder Verkaufsempfehlung sondern um eine Veröffentlichung eines ganz deutlich und eindeutig werblichen Charakters im Auftrag des besprochenen Unternehmens. Daher kann ein Interessenskonflikt vorliegen. Dieser Text stellt dennoch die objektive Meinung des Autors dar. Die Quellen die dem obigen Text zugrunde liegen stammen direkt vom Unternehmen, aus Pressemeldungen, von eigener Recherche und aus der Unternehmenspräsentation.



Der Herausgeber Daniel Schaad begrüßt die journalistischen Verhaltensgrundsätze und Empfehlungen des Deutschen Presserates zur Wirtschafts– und Finanzmarktberichterstattung und achtet im Rahmen der Aufsichtspflicht darauf, dass diese in allen Publikationen von den Autoren und Redakteuren beachtet werden.



Gerne dürfen Sie unsere Artikel mit Quellenangabe teilen und weitergeben.