Meta und Alphabet könnten Milliarden durch China verlieren!

Das Ausmaß des Rückgangs der Ausgaben für digitale Werbung auf diesen Plattformen hängt davon ab, inwieweit die in China ansässigen Händler ihre Ausgaben zurückfahren, so das Brokerhaus.

Es wird erwartet, dass die Ausgaben chinesischer Händler für digitale Werbung in den USA bei Alphabet's Google und Meta zurückgehen werden, nachdem US-Präsident Donald Trump die Zollbefreiung für Importe aus dem asiatischen Land abgeschafft hat, so die Deutsche Bank.

Ben Black, Analyst der Deutschen Bank, sagte, dass die Werbeausgaben chinesischer Händler auf Google und Meta wahrscheinlich um 2,1 Milliarden US-Dollar zurückgehen werden, wenn die neue Politik die Marketingbudgets um 30 Prozent reduziert. Diese Zahl steigt auf 3,5 Milliarden US-Dollar, wenn die Kürzung der Werbeausgaben 50 Prozent erreicht, und auf 4,9 Milliarden US-Dollar, wenn eine Kürzung von 70 Prozent angenommen wird.

Whistleblower Fall zu Meta

Ein Whistleblower-Fall belastet derzeit Meta in den USA. Sarah Wynn-Williams, eine Führungskraft von Meta, die zur Whistleblowerin wurde, will vor dem Kongress aussagen, dass der Social-Media-Riese US-Interessen bedroht habe– die Behauptungen seien falsch, so das Unternehmen.

Wynn-Williams, die als Direktorin für globale Politik des Unternehmens tätig war, habe beobachtet, wie Führungskräfte die nationale Sicherheit der USA untergruben. Meta, früher Facebook, habe China geholfen, im Wettrüsten um künstliche Intelligenz voranzukommen.

"Meta begann bereits 2015, die Kommunistische Partei Chinas zu informieren", sagte Wynn-Williams, die kürzlich ihre Memoiren mit dem Titel "Careless People" über ihre Erfahrungen bei Facebook veröffentlichte, in einer vorbereiteten Stellungnahme, die Bloomberg News vorliegt.

Über die vorbereiteten Äußerungen berichtete zuerst NBC News. Ein Sprecher von Meta sagte, die Aussage sei "von der Realität losgelöst und voller falscher Behauptungen".

Alphabet mit neuem Sprachmodell

Unterdessen hat Alphabet am Mittwoch während der Google Cloud Next-Veranstaltung Gemini 2.5 Flash angekündigt, ein weiteres großes Sprachmodell für künstliche Intelligenz.

Das Gemini 2.5 Flash-Modell wird in Kürze in Vertex AI eingeführt, der KI-Entwicklungsplattform von Google, die es ihren Benutzern ermöglicht , Modelle für maschinelles Lernen und KI-Anwendungen zu erstellen, bereitzustellen und zu skalieren.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion