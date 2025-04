H.I.G. Realty erweitert Investitionen in das Logistikportfolio für die letzte Meile in Frankreich

London (ots/PRNewswire) - LONDON, 9. April 2025 /PRNewswire/ - H.I.G. Capital

("H.I.G."), ein führendes globales alternatives Investmentunternehmen mit einem

verwalteten Kapital von 68 Milliarden US-Dollar, freut sich bekannt zu geben,

dass eine Tochtergesellschaft ein strategisch gelegenes Logistikportfolio in den

beiden größten Ballungsräumen Frankreichs, Paris und Lyon, erworben hat.



Die beiden vollständig vermieteten Logistikimmobilien befinden sich in

erstklassigen Lagen und bieten direkten Zugang zu den wichtigsten Autobahnen und

Flughäfen. Zusammen umfassen die beiden Standorte sechs Immobilien und eine

Logistikfläche von ca. 50.000 m² mit erheblichem Potenzial für

Kapitalverbesserungen und eine Marktpositionierung, die den Standards der Klasse

A entspricht.





Riccardo Dallolio, geschäftsführender Direktor und Leiter von H.I.G. Realty inEuropa, erklärte: "Wir freuen uns, die Logistikpräsenz von H.I.G. Realty inFrankreich durch diese wichtigen Vermögenswerte in Paris und Lyon weiter zustärken. Diese Investition steht im Einklang mit unserer Strategie, gut gelegeneImmobilien zu erwerben, die den langfristigen Ausbau unserer urbanenLogistikplattform unterstützen."Jérôme Fouillé, geschäftsführender Direktor bei H.I.G. Realty, fügte hinzu: "DieLogistik der letzten Meile bleibt eine der widerstandsfähigsten undattraktivsten Anlageklassen, insbesondere in Märkten mit Versorgungsengpässenwie Paris und Lyon. Diese Übernahme stärkt unser Vertrauen in die starkenFundamentaldaten und das langfristige Wachstumspotenzial des Sektors. Wir suchenweiterhin nach zusätzlichen Möglichkeiten, um unsere Logistikplattform inFrankreich zu erweitern."Informationen zu H.I.G. CapitalH.I.G. ist eine der weltweit führenden alternativen Investmentgesellschaften miteinem verwalteten Kapital von 68 Mrd. US-Dollar mit Sitz in Miami und Büros inAtlanta, Boston, Chicago, Los Angeles, New York sowie San Francisco in denVereinigten Staaten und internationalen Niederlassungen in Hamburg, London,Luxemburg, Madrid, Mailand, Paris, Bogotá, Rio de Janeiro, São Paulo, Dubaisowie Hongkong. H.I.G. hat sich auf die Bereitstellung von Fremd- undEigenkapital für mittelständische Unternehmen spezialisiert und verfolgt dabeieinen flexiblen sowie operativ ausgerichteten Ansatz mit hohem Mehrwert:- Die Aktienfonds von H.I.G. investieren in Management-Buy-outs,Rekapitalisierungen und Unternehmensausgliederungen sowohl von profitablen alsauch von leistungsschwachen Produktions- und Dienstleistungsunternehmen.- Die Kreditfonds von H.I.G. investieren in vorrangige, Unitranche- undnachrangige Fremdfinanzierungen für Unternehmen aller Größenordnungen, sowohlauf Primärbasis (direkte Vergabe) als auch auf den Sekundärmärkten. H.I.G.verwaltet auch eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft, WhiteHorseFinance.- Die Immobilienfonds von H.I.G. investieren in wertsteigernde Immobilien, dievon verbesserten Asset-Management-Verfahren profitieren können.- H.I.G. Infrastructure konzentriert sich auf wertschöpfende undCore-Plus-Investitionen im Infrastruktursektor.Seit seiner Gründung im Jahr 1993 hat H.I.G. in mehr als 400 Unternehmenweltweit investiert und diese verwaltet. Das aktuelle Portfolio der Firmaumfasst mehr als 100 Unternehmen mit einem Gesamtumsatz von über 53 Mrd. USD.Weitere Informationen finden Sie auf der H.I.G.-Website unter https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4401323-1&h=2876091407&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4401323-1%26h%3D1533724937%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.hig.com%252F%26a%3Dhig.com&a=hig.com .* Basierend auf dem gesamten von H.I.G. Capital und ihren verbundenenUnternehmen aufgebrachten Kapital.mailto:rdallolio@hig.commailto:jfouille@hig.comhttps://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4401323-1&h=2876091407&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4401323-1%26h%3D1533724937%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.hig.com%252F%26a%3Dhig.com&a=hig.comKontakt:Riccardo DallolioGeschäftsführender Direktorrdallolio@hig.comJérôme FouilléGeschäftsführender Direktorjfouille@hig.comH.I.G. Capital10 Grosvenor Street2nd FloorLondon W1K 4QBVereinigtes KönigreichP: +44 (0) 207 318 5700hig.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2524016/HIG_Europe_Logo.jpgView originalcontent:https://www.prnewswire.com/news-releases/hig-realty-erweitert-investitionen-in-das-logistikportfolio-fur-die-letzte-meile-in-frankreich-302424522.htmlWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/177682/6009760OTS: H.I.G. Capital