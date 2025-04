Fitnessketten bauen ihren Marktanteil weiter aus / Starkes Wachstum auch bei den Aggregatoren

--------------------------------------------------------------

Zur Deloitte-Studie

- Der Gesamtumsatz der Fitnessbranche stieg 2024 im Vergleich zu 2023 um 7Prozent, getrieben durch weiteres Wachstum im Bereich der Mitgliedschaften(+4%).- Knapp die Hälfte des Branchenumsatzes entfiel auf Kettenbetriebe, die ihrenMarktanteil weiter ausbauen konnten.- Bei den Aggregatoren genannten Plattformen für Fitness-Abos wuchsen dieMitgliedschaften um 64 Prozent auf 1,2 Millionen und der Umsatz um 41 Prozentauf 480 Millionen Euro.In einem schwierigen gesamtwirtschaftlichen Umfeld befindet sich derFitnessmarkt in Deutschland im Aufwärtstrend. Die Anzahl der Mitglieder wuchs imJahr 2024 um 4 Prozent auf 11,7 Millionen, der Gesamtumsatz um 7 Prozent auf 5,8Milliarden Euro. Damit übertreffen beide Werte im zweiten Jahr ohnepandemiebedingte Einschränkungen die Rekordergebnisse von 2019, auch wenn dasWachstum im Vergleich zu 2023 etwas niedriger ausfällt. In Europa bleibtDeutschland somit der größte Markt in Bezug auf die Mitglieder. Das zeigen dieErgebnisse der aktuellen Studie "Der deutsche Fitnessmarkt" von Deloitte.Kettensegment baut Marktanteil bei Umsatz und Mitgliedern ausDie Anzahl der Fitnessanlagen in Deutschland blieb mit 9.127 (+0,2%) zwarweitgehend konstant gegenüber 2023, doch die Dominanz der Ketten nimmt zu.Fitnessketten wuchsen 2024 um 281 Anlagen auf insgesamt 2.666 (+12%). Grunddafür waren unter anderem Neueröffnungen der etablierten Kettenbetreiber sowieFirmenzusammenschlüsse und -übernahmen. Gleichzeitig verzeichnetenEinzelbetriebe und das Special Interest Segment ein Minus von 134 (-3%) und 131(-5%) Anlagen im Vergleich zum Vorjahr. Letzteres leidet vor allem unter einemRückgang an EMS-Einrichtungen (-6%), eine Trainingsmethode, die durchelektrische Impulse die Muskulatur trainiert.Die zunehmende Konsolidierung in Richtung des Kettensegments zeigt sich auch amentsprechenden Umsatzanteil: Fitnessketten generierten die Hälfte des Umsatzes(50%, +2,6 %-Pkt. zum Vorjahr), gefolgt von Einzelbetrieben (43%)."Studiobetreiber in Deutschland profitieren von dem Wunsch der Menschen, sichmehr zu bewegen", sagt Stefan Ludwig, Partner und Leiter der deutschen SportBusiness Gruppe. "Rund zwei Drittel der Teilnehmenden einer umfangreichenKonsumentenumfrage in Zusammenarbeit mit EuropeActive trainieren mindestenseinmal die Woche - ein absoluter Rekordwert. Das Fitnessstudio ist dabei dasbeliebteste Trainingsumfeld, gerne in Kombination mit anderen Umgebungen wie