REWE Group bietet verhaltener Konsumlaune und schlechter Wirtschaftsprognose im Geschäftsjahr 2024 erfolgreich die Stirn

Köln (ots) - 16 Milliarden Euro-Investitionsprogramm bis 2028 stärkt

Wirtschaftsstandorte Deutschland und Europa



- Gesamtaußenumsatz REWE Group wächst um + 4,6 Prozent auf 96 Milliarden Euro

- Konzern-Umsatz steigt um + 4,6 Prozent auf 88 Milliarden Euro

- Ergebnis (EBITA) erhöht sich um + 8,9 Prozent auf 2 Milliarden Euro (2023: 1,8

Milliarden Euro)

- Umsatz Handel Deutschland legt um + 3,2 Prozent zu, Handel International mit

Umsatzplus von + 4,6 Prozent

- Touristik setzt Erfolgskurs mit Umsatzplus von + 21,7 Prozent fort



Die genossenschaftliche REWE Group, einer der größten Handels- und

Touristikkonzerne Europas, blickt trotz anhaltend volatiler geopolitischer und

wirtschaftlicher Rahmenbedingungen auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2024

zurück: Der Gesamtaußenumsatz stieg um + 4,6 Prozent auf 96 Milliarden Euro, das

EBITA lag mit zwei Milliarden Euro weiter auf hohem Niveau. Der Jahresüberschuss

stieg - vor allem auch bedingt durch einen Einmaleffekt - von 736,2 Millionen

Euro auf eine Milliarde Euro.





Stärkung der Wirtschaftsstandorte in Deutschland und Europa: 16 Milliarden Euroinvestiert die REWE Group bis 2028 in die Zukunft des Einkaufens. GezielteSchwerpunkte sind Digitalisierung, Standorte und Infrastruktur. Das Unternehmenhat 2024 in Deutschland 46.000 neue Mitarbeitende eingestellt, davon 5.000Auszubildende. Allein REWE haben 2024 pro Monat 7 Millionen mehr Kund:innenbesucht als im Jahr 2023.Die REWE Group wird bis 2028 16 Milliarden Euro investieren. DieInvestitionsschwerpunkte liegen in allen Märkten der REWE Group auf demVorantreiben der Digitalisierung, dem Ausbau und der Modernisierung von Märktenund Infrastruktur (IT / Logistik) sowie Immobilien-Eigenobjekten. "Währendandere Wirtschaftszweige Investitionen zurückfahren oder gar Standorte aufgeben,stärken wir mit unseren Investitionen, die auch im Branchenvergleich sehr hochsind, die Wirtschaftsstandorte Deutschland und Europa. Wir fördern nationaleWertschöpfung und bleiben auch in schwierigen Zeiten ein starker, verlässlicherWirtschaftsmotor", hob REWE Group-Vorstandsvorsitzender Lionel Souque diepositiven Effekte des Investitionsprogramms hervor. Zudem schuf die REWE Groupsichere Arbeitsplätze mit Zukunftsperspektive, insbesondere in Regionen, indenen andere Branchen bereits abgewandert sind: "Alleine in Deutschland habenwir 2024 46.000 neue Mitarbeitende eingestellt und bieten insgesamt 10.600Azubis einen sicheren Ausbildungsplatz."Resiliente Aufstellung in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten"Unsere breite resiliente Aufstellung als internationale Unternehmensgruppe mitHandel, Touristik und Convenience ist ein wesentlicher Faktor für unseren