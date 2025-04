Volkswagen-Lkw-Holding Traton schneidet schwächer ab als gedacht

vonHS schrieb 03.04.25, 19:40

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sind Donald Trumps Importzölle auf europäische Autos in Kraft getreten. Die Aktien deutscher Hersteller haben bereits im Vorfeld deutlich korrigiert, am Donnerstag setzen BMW, Mercedes, Porsche und Volkswagen die Talfahrt fort.



https://www.deraktionaer.de/artikel/mobilitaet-oel-energie/mercedes-vw-und-co-beben-in-der-autobranche-20377779.html