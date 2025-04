Crash ist da. Kupferpreis bricht massiv ein. Jetzt auf Kupferaktien setzen? 

Im Nachhinein muss man die Zwischenrallye des Kupferpreises auf 5,3 US-Dollar / lb und die Ausbildung eines neuen 52-Wochen-Hochs als Fehlsignal bzw. Bullenfalle einordnen. Der Ausbruch erlangte keine Relevanz und fiel regelrecht in sich zusammen. Die nach Trumps Zolltirade aufkommenden Konjunktursorgen schlugen auf konjunktursensible Rohstoffe durch. Die Preise von Brent Öl, Silber und Kupfer gerieten in einen Abwärtssog sondergleichen. Sehr robust hielt sich hingegen bislang der Goldpreis. Lesen Sie hierzu die Kommentare „Goldpreis bald bei 2.000 USD? Barrick Gold, Newmont & Co. nach unten geprügelt“ und „Silberpreis bricht massiv ein. Wann endet das Blutbad bei Silber?“ .

Kupferpreis - Das ist nun zu erwarten

Obgleich Kupfer bis dato noch nicht von US-Zöllen belegt ist, was sich bekanntlich jederzeit ändern könnte, bekommt der Kupferpreis die Wucht von Trumps Zollpolitik zu spüren. Kupfer gilt im Allgemeinen als Indikator für die Konjunktur bzw. die Konjunkturerwartungen. Solange die Zölle bestehen bleiben und es Befürchtungen gibt bzw. geben muss, dass das Thema weiter eskaliert, dürfte die Lage für Kupfer prekär bleiben. Besonders im Fokus steht hierbei der Handelskonflikt USA / China. Eine Verschärfung dürfte zu weiteren Belastungen für Brent Öl, Silber und Kupfer führen. Ein Zeichen der Entspannung könnte hingegen den Turnaround und eine Erholung befeuern.

Sichern Sie sich jetzt den exklusiven Report "Goldpreis nicht zu stoppen

Enormes Nachholpotenzial bei diesen 3 Aktien" kostenlos.

Dass der Kupferpreis vor dem Hintergrund der Eskalation zwischen den USA und China kurzzeitig die 4 US-Dollar ins Visier nahm, dürfte ein Vorbote dessen gewesen sein, was passieren könnte, wenn die Situation noch weiter eskalieren sollte. Aus charttechnischer Sicht würde eine Erholung des Kupferpreises auf über 4,6 US-Dollar die Lage entspannen.

Jetzt auf Kupferaktien setzen?

Die Schwäche des Kupferpreises brachte die Kurse der Kupferproduzenten, wie BHP, Hudbay Minerals (sh. oberen Chart in US-Dollar), Southern Copper und Ivanhoe Mines mächtig in die Bredouille. Aber auch Goldproduzenten, die über eine starke Kupfersektion verfügen, wie etwa Barrick Gold und Newmont Corp., litten. In der aktuellen Situation dürften Goldproduzenten ohne starke Kupfersektion, wie Agnico Eagle Mines, Alamos Gold oder aber Kinross Gold, die bessere Wahl sein.

Kommen wir auf Hudbay Minerals zurück. Obgleich die Kanadier neben Kupfer auch eine ansehnliche Menge Gold fördern, wirkt sich dieser Aspekt aktuell nicht sonderlich stabilisierend aus. Hudbay Minerals erreicht aktuell den Unterstützungsbereich um 6 US-Dollar. Sollte diese wichtige Unterstützung aufgegeben werden müssen, ist mit weiteren Abgaben in Richtung 5 US-Dollar zu rechnen. Von der Ausbildung eines tragfähigen Bodens ist die Aktie noch weit entfernt. Aber genau dieser tragfähige Boden sollte abgewartet werden.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

Sie wollen keine Chancen verpassen und bei den aktuellen Edelmetall- und Rohstofftrends auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter.