MDAX glänzt: ThyssenKrupp top, TRATON und HelloFresh stürzen ab!

Am heutigen Handelstag zeigen die wichtigsten Aktienindizes eine gemischte Entwicklung. Der deutsche Leitindex DAX verzeichnet einen leichten Anstieg von 0,13% und steht aktuell bei 19.676,00 Punkten. Der MDAX kann mit einem Plus von 1,12% auf 24.850,33 Punkte deutlich stärker zulegen und zeigt damit eine positive Tendenz im Vergleich zu den anderen deutschen Indizes. Der SDAX hingegen verzeichnet einen Rückgang von 0,48% und notiert bei 13.845,11 Punkten, was ihn zum einzigen der betrachteten Indizes macht, der heute im Minus liegt. Der TecDAX zeigt sich nahezu unverändert mit einem minimalen Anstieg von 0,03% und steht bei 3.190,81 Punkten. Auf internationaler Ebene verzeichnen die US-amerikanischen Indizes ebenfalls Zuwächse. Der Dow Jones steigt um 0,17% auf 37.681,87 Punkte, während der S&P 500 mit einem Plus von 0,30% auf 4.997,08 Punkte ansteigt. Insgesamt zeigt sich, dass die US-Indizes heute etwas stärker zulegen als die meisten deutschen Indizes, mit Ausnahme des MDAX, der die stärkste Performance unter den betrachteten Indizes aufweist.Die DAX-Topwerte zeigen eine positive Entwicklung, angeführt von Airbus mit einem Anstieg von 2.51%.Qiagen NV Registered Shs folgt mit 1.43%, während Rheinmetall mit 1.01% ebenfalls im Plus liegt.Im Gegensatz dazu verzeichnen die DAX-Flopwerte erhebliche Verluste. Bayer führt die Negativliste mit einem Rückgang von 4.38%, gefolgt von MTU Aero Engines mit -4.62% und Fresenius, das mit -4.79% den tiefsten Stand erreicht.Im MDAX sticht ThyssenKrupp mit einem beeindruckenden Plus von 6.11% hervor. Deutsche Lufthansa und Stroeer zeigen moderate Zuwächse von 0.52% und 0.31%.Die MDAX-Flopwerte sind stark negativ, angeführt von TRATON mit -6.93%. HelloFresh und Redcare Pharmacy verzeichnen noch größere Rückgänge von -7.67% und -16.32%.Im SDAX sind Salzgitter mit 1.06% und ProSiebenSat.1 Media mit 0.63% die stärksten Performer, während STRATEC mit 0.22% im Plus bleibt.Die Flopwerte im SDAX sind ebenfalls besorgniserregend, mit SUESS MicroTec, das um -7.71% fällt, und SILTRONIC AG sowie SMA Solar Technology, die mit -9.45% und -10.18% deutlich im Minus liegen.Im TecDAX zeigt Qiagen NV Registered Shs eine positive Entwicklung von 1.43%, während CompuGroup Medical und Deutsche Telekom mit -0.27% und -1.25% im Minus sind.Die TecDAX-Flopwerte sind geprägt von CANCOM SE mit -6.72%, SUESS MicroTec mit -7.71% und SILTRONIC AG, die mit -9.45% einen signifikanten Rückgang verzeichnen.Im Dow Jones führen Walmart mit 3.91% und Apple mit 3.61% die Liste der Gewinner an, gefolgt von NVIDIA mit 2.93%.Die Flopwerte im Dow Jones sind moderat, mit Amgen bei -2.22%, Johnson & Johnson bei -2.34% und Merck & Co mit -2.42%.Im S&P 500 sticht Delta Air Lines (DE) mit einem Anstieg von 6.83% hervor, gefolgt von Advanced Micro Devices mit 4.63% und Newmont Corporation mit 4.16%.Die Flopwerte im S&P 500 zeigen AbbVie mit -4.20%, Seagate Technology Holdings mit -4.24% und Bank of America mit -4.37%.